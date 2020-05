Do aresztu trafił 28-latek z gminy Tuszów Narodowy (woj. podkarpackie), który fundował swoim bliskim prawdziwe piekło. Groził ojcu pozbawieniem życia, w trakcie jednej z awantur rzucił się na niego z tłuczkiem i nożem. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Policja z Mielca zatrzymała mężczyznę, który zmienił życie swoich bliskich w gehennę. Jak podaje lokalny serwis Nowiny24.pl, 28-latek znęcał się nad swoją rodziną, groził im pozbawieniem życia oraz wszczynał awantury.

Dramatyczny los przerwały wydarzenia z ostatnich dni. Przemoc osiągnęła apogeum, o mały włos nie doszło do tragedii.

Chciał zatłuc ojca tłuczkiem i zadźgać nożem. Nie zdążył

W piątek, 22 maja, policjantów wezwano do jednego z domów w gminie Tuszów Narodowy (powiat mielecki). Zgłaszający przekazali, że mężczyzna próbował ugodzić ojca nożem, a następnie uderzał go tłuczkiem kuchennym. Pokrzywdzony trafił z obrażeniami do szpitala. Agresor szarpał się też z policjantami.

Napastnik podczas zatrzymania był agresywny wobec policjantów. Wyzywał i groził im pozbawieniem życia oraz szarpał się z funkcjonariuszami

- przekazała policja z Mielca „Echu Dnia”.

28-latek w chwili agresji był pijany. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty znęcania się nad rodziną, uszkodzenia ciała ojca oraz znieważenia funkcjonariuszy. Mundurowi ustalili, że do przemocy psychicznej w domu dochodziło od ubiegłego roku. Poza wszczynaniem awantur już wcześniej groził pozbawieniem życia.

Sąd aresztował tymczasowo 28-latka na trzy miesiące. Grozi mu do 5 lat więzienia. Policja przypomina – nie pozostawajmy bierni na przemoc w domu. Sprawy należy zgłaszać policji.

RadioZET.pl/Hej.mielec/Echo Dnia