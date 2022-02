Tragedia na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. 23-latek zginął na miejscu

23-letni idący pieszo mężczyzna zginął we wtorek rano potrącony przez szynobus w miejscowości Tuszyma na Podkarpaciu. Śledczy ustalają teraz przyczyny oraz dokładne okoliczności wypadku.

Do tragedii doszło we wtorek w godzinach porannych na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Tuszyma niedaleko Mielca (woj. podkarpackie). Szczegóły zdarzenia podała oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Mielcu podkom. Urszula Chmura.

Wypadek na przejeździe kolejowym. 23-latek zginął pod kołami szynobusu

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że szynobus jadący w kierunku Dębicy potrącił pieszego. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu - powiedziała funkcjonariuszka cytowana przez Polską Agencją Prasową. Wiadomo, że zmarły miał 23 lata.

Szynobusem podróżowało ogółem 14 pasażerów oraz trzy osoby z obsługi pociągu. - Nikomu nic się nie stało - dodała Chmura. Policja ustala teraz dokładne okoliczności zdarzenia i tożsamość pieszego. Zaraz po wypadku ruch kolejowy na odcinku z Mielca do Dębicy był zawieszony. Przywrócono go po ok. trzech godzinach.

Rzeszowska "Gazeta Wyborcza" podała nieoficjalne (i niepotwierdzone jak dotąd) ustalenia, jakoby mężczyzna miał wejść przed nadjeżdżającą maszynę.

