„Twoja paczka została zatrzymana przez służby celne”. Ten SMS to próba oszustwa

„Twoja paczka została zatrzymana przez służby celne” – wiadomość o takiej treści od czwartku została przesłana do setek osób. Pod żadnym pozorem nie można wchodzić w link, który został w niej podany. SMS jest bowiem nową próbą oszustwa i kradzieży.

Twoja paczka została zatrzymana przez służby celne – to treść wiadomości, która od tego czwartku przyszła na setki telefonów w całym kraju

SMS zawiera link, który wygląda jak witryna firmy kurierskiej

Po wejściu w niego wyskakuje polecenie pobrania aplikacji pozwalającej na śledzenie przesyłki

W rzeczywistości jednak razem z aplikacją ściągamy wirusa, który wykrada dane do naszego konta

„Twoja paczka została zatrzymana przez służby celne” to fałszywe SMS-y, które pomagają złodziejom w kradzieży haseł logowania do banków i danych kart płatniczych. Jak działają oszuści? W treści wiadomości znajdziemy link do strony internetowej, która z wyglądu przypomina witrynę kuriera.

Po kliknięciu adresu użytkownik ma pobrać aplikację, która rzekomo pozwala śledzić przesyłkę. Instalacja tego programu skutkuje jednak wprowadzeniem wirusa do telefonu. Złośliwe oprogramowanie kradnie dane do konta, a w efekcie pieniądze z banku.

Ostrzeżenie przed SMS-ami o tej treści wydało już CERT (Computer Emergency Response Team), zajmujące się m.in. ochroną w sieci. „Zachowajcie ostrożność i zgłaszajcie podejrzane wiadomości na http://incydent.cert.pl” – napisano na stronie CERT.

PKO Bank Polski na swoim koncie na Twitterze dodał, że kliknięcie linku grozi kradzieżą haseł do kont bankowych. „Uważajcie na fałszywe SMS-y »Twoja paczka została zatrzymana przez służby celne«. Ofiary otrzymują SMS-a z informacją o zatrzymaniu paczki przez służby celne oraz linkiem. Kliknięcie grozi kradzieżą haseł logowania do banków i danych kart płatniczych” – poinformowali pracownicy banku.

Twoja paczka została zatrzymana przez służby celne. Co zrobić, gdy zainstalowaliśmy aplikację?

Jeśli zainstalowaliśmy aplikację, do której link podano w SMS-ie, należy skontaktować się z bankiem, w którym mamy konto. Trzeba do tego użyć innego telefonu.

RadioZET.pl/biznes.wprost.pl/CERT/PZU