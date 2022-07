Tygodniowy rekord zakażeń w nowej fali. Wzrost o 68 proc.

20 lipca Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 2853 nowych zakażeniach koronawirusem. Niepokojący jest tygodniowy wzrost zakażeń w stosunku tydzień do tygodnia. Od 14 do 20 lipca badania potwierdziły 12 762 zakażenia koronawirusem - przekazało w środę Ministerstwo Zdrowia. Jak dodano, zmarły 22 osoby z COVID-19. W ubiegłym tygodniu informowano o 7569 zakażeniach i 24 kolejnych zgonach.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 2853 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. 429 przypadków to ponowne infekcje.

Środa jest kolejnym dniem, w którym obserwujemy niepokojący przyrost zakażeń w stosunku tydzień do tygodnia. 13 lipca zaraportowano 1646 nowych infekcji. Od 14 do 20 lipca badania potwierdziły 12 762 zakażenia koronawirusem - przekazało w środę Ministerstwo Zdrowia. Jak dodano, zmarły 22 osoby z COVID-19. W ubiegłym tygodniu informowano o 7569 zakażeniach i 24 kolejnych zgonach. Jest to wzrost o 68 proc. w stosunku tydzień do tygodnia.

Koronawirus w Polsce 20 lipca 2022 r. Raport Ministerstwa Zdrowia

Za okres od 14.07.2022 - 20.07.2022 nowe przypadki zakażeń dotyczą województw: mazowieckiego (2 472), śląskiego (1 584), małopolskiego (1 252), dolnośląskiego (964), pomorskiego (914), wielkopolskiego (842), łódzkiego (741), zachodniopomorskiego (545), kujawsko-pomorskiego (532), lubelskiego (491), warmińsko-mazurskiego (486), podkarpackiego (407), świętokrzyskiego (369), podlaskiego (356), opolskiego (291), lubuskiego (246).

270 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. Z powodu COVID19 zmarło 7 osób, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 15 osób.

