Coraz gorzej z tygrysem z Poznania. "Jego szanse są minimalne"

Tygrysy już wkrótce opuszczą zoo w Poznaniu i ruszą w drogę do azylu w Hiszpanii. Dwa z nich zostaną, bo ich stan na podróż nie pozwala. "Z Goghiem jest bardzo źle, walczymy z całych sił. Prognozy są złe" – przekazywał poznański ogród we wtorek. W środę poinformowano, że w nocy jego stan poważnie się pogorszył, a Gogh przeszedł operację. Lekarze musieli udrożnić jego przewód pokarmowy.

Jego szanse są minimalne, organizm wyniszczony straszliwie. Nie jestem w stanie opisać cierpienia, którego to zwierzę doświadczyło, przed i w trakcie transportu

- przekazała Ewa Zgrabczyńska, dyrektor ogrodu. „Przeganiamy śmierć. Ale jeśli przegramy, […] czuwamy, żeby Gogh nie cierpiał jak pierwszy” – powiedziała Zgrabczyńska, odnosząc się do śmierci tygrysa, który padł podczas transportu.

Gogh walczy, Kan go przywołuje! Jesteśmy świadkami nie tyko heroicznej walki ze śmiercią, ale drugi tygrys, towarzysz transportu śmierci z sąsiedniej klatki, nawołuje Gogha! Przyjacielsko, ale stanowczo. Łzy nam płyną ciurkiem. Gogh podnosi głowę, cały czas ma szansę

- relacjonowali w środę przed południem pracownicy poznańskiego ogrodu, licząc, że zwierzę uda się uratować.

Oprócz Gogha to właśnie Khan ma zostać w zoo w Poznaniu. Ten tygrys ma z kolei poważne problemy ortopedyczne. „Ma bardzo poranione łapy i bardzo zakrwawiony kotnik. Ma tak zdarte łap, że one się ciągle nie zagoiły. Dlatego cały jego kotnik, kiedy chodzi jest pokrwawiony i to straszliwie wygląda” - tłumaczyła rzeczniczka poznańskiego zoo Małgorzata Chodyła.

Pozostałych pięć tygrysów, które zostały przyjęte przez zoo w Poznaniu, Softi, Merida Waleczna, Aqua, Toth i Samson, zostały już zakwalifikowane do transportu. W podróż wyruszą najwcześniej w niedzielę.

Tygrysy były bite?

W Polsce na razie zostaną też dwa tygrysy, które z granicy polsko-białoruskiej trafiły do zoo Canpol w Człuchowie, Feniks i Maximus. Choć wydaje się, że ich stan znacznie się poprawił, pracownicy zoo przekazali, że zauważyli na ciele zwierząt liczne ślady bicia.

Na zdjęciu tygrys Feniks, przyjęty przez zoo Canpol w Człuchowie. ‧ fot. Facebook Canpol Odejewski ‧ fot. Facebook Canpol Odejewski

Śledztwo w sprawie tygrysów prowadzi prokuratura w Lublinie. Zarzuty usłyszały trzy osoby, a dotyczą one znęcania się nad zwierzętami. Badana jest też kwestia zachowania na granicy polskich służb.

