Tygrysy utknęły na polskiej granicy. Jedno ze zwierząt padło z wyczerpania

Tygrysy były przewożone z Włoch, a miały dojechać do Rosji. Według nieoficjalnych informacji to zwierzęta z cyrku, które zostały komuś podarowane i mają trafić do zoo w Dagestanie.

Tygrysy na granicy w Koroszczynie tkwią od tygodnia

Na przejściu granicznym w Koroszczynie okazało się jednak, że kierowcom i zwierzętom brakuje odpowiednich dokumentów. Transport z kotami został więc zatrzymany i umieszczony na terminalu.

One są pojone, karmione, ale w związku z tym, że jest to samochód tylko do przewozu zwierząt, a nie do przebywania, warunki nie są komfortowe

– mówi Radiu ZET Marta Szpakowska z administracji celno-skarbowej. A tygrysy w takich warunkach przebywają już 7 dni. Niestety jeden z nich padł. Przyczyny śmierci zwierzęcia ma wykazać sekcja.

Zdaniem granicznego lekarza weterynarii w Koroszczynie Jarosława Nestorowicza zwierzę zdechło z powodu stresu i wyczerpania. „Nie ma oznak, żeby chorowało na jakąś chorobę zakaźną” – powiedział lekarz.

Zoo w Poznaniu zgłasza się do pomocy

Teraz po pozostałe koty mają zgłosić się ogrody zoologiczne. Pracownicy zoo w Poznaniu prawdopodobnie wezmą na kwarantannę trzy z nich. "Poznańskie zoo nie pozostawi zwierząt w sytuacji zagrożenia ich zdrowia i życia. Możemy przyjąć część osobników" – podało we wtorek zoo na Facebooku.

Ogłoszono już zbiórkę pieniędzy na pilne wykonanie prac związanych z podniesieniem płotu na wybiegu kwarantannowo-rehabilitacyjnym, na którym mają być umieszczone tygrysy.

RadioZET.pl