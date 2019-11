Tygrysy znów zagrożone. Rosjanie chcą je odzyskać?

Tygrysy, które na kilka dni utknęły na polsko-białoruskiej granicy, mają się już lepiej w zoo w Poznaniu i Człuchowie. Ich stan wciąż pozostawia jednak wiele do życzenia. I wygląda na to, że to nie koniec ich stresu, bo mówi się, że Rosjanie chcą zwierzęta odzyskać.

Tygrysy ocalone na polsko-białoruskiej granicy dochodzą do siebie w zoo w Poznaniu i w Człuchowie. Polacy przejęci losem tych zwierząt od wielu dni dokładają swoją „złotówkę” do wielkiej zbiórki na tygrysy.

Większość z nich docelowo ma trafić do azylu w Hiszpanii, ale na razie, z uwagi na ich stan i zarządzoną we wtorek kwarantannę w poznańskim zoo, nie wiadomo, kiedy to się stanie. Tym bardziej, że w sieci pojawia się coraz więcej głosów mówiących o tym, że Rosjanie tak łatwo z nich nie zrezygnują.

Tygrysy jednak trafią do Rosji?

Jak opisuje portal wp.pl, Irina Kulikowska z zoo w rosyjskim Dagestanie utrzymuje, że nie zrzekła się praw do tygrysów. To właśnie tam, do zoo „Bajka” w mieście Derbent, miało trafić 10 tygrysów przewożonych z Włoch. Jeden z nich padł ze stresu i wycieńczenia. Kulikowska, z którą skontaktował się portal, uważa, że osobniki, które przetrwały podróż, tylko „zatrzymały się” w Polsce.

One miałyby tutaj dobre warunki. Duży wybieg z drzewami i jeziorkiem. (…) Już tłumaczyliśmy, że problemy wynikły po zatrzymaniu tygrysów na granicy białoruskiej, gdzie naszemu pracownikowi polecono czekać na decyzję. Wcześniej, kiedy wyjeżdżały z Włoch, dokumenty się zgadzały

– powiedziała w rozmowie z wp.pl Kulikowska, potwierdzając jednocześnie, że „Bajka” chce odzyskać tygrysy. Podobne deklaracje padły w kilku rosyjskich mediach. W tamtejszych publikacjach pojawiają się zapewnienia, że tygrysy formalnie nie zostały zakupione przez ogród zoologiczny, a „przekazane przez cyrk w jednym z włoskich miast »za pośrednictwem jakiegoś sponsora«”.

Tygrysy - w jakim są stanie?

Przypomnijmy, że powiatowy lekarz weterynarii przeprowadził we wtorek kontrolę w poznańskim zoo. Ostatecznie nakazał wprowadzenie 30-dniowej kwarantanny w tych miejscach, w których trzymane są sprowadzone tygrysy z Włoch. Jak przekazała Małgorzata Chodyła, rzeczniczka zoo w Poznaniu, weterynarz „przyznał, że ich stan jest zły – zwłaszcza niektórych osobników".

Innego zdania jest natomiast Główny Inspektorat Weterynarii, według którego zwierzęta już na granicy były w dobrym stanie i mogły kontynuować podróż. W odpowiedzi na tę opinię poznańskie zoo opublikowało drastyczne wideo, ukazując w jakim stanie był tygrys, który padł na granicy. Wideo można zobaczyć tutaj (uwaga, nagranie może być nieodpowiednie dla niektórych użytkowników).

Zbiórka na tygrysy i azyl w zoo w Poznaniu [numer konta i dane do przelewu, zrzutka]

W międzyczasie trwa zbiórka na tygrysy oraz na utworzenie azylu dla potrzebujących zwierząt trwa. „Mam największe osobiste marzenie: żeby objawił się milioner kochający tygrysy i zrobił nam Gwiazdkę na całe już życie, czyli ufundował w naszym zoo azyl dla wszystkich takich zwierząt, a my będziemy pomagać dalej” – napisała na Facebooku Ewa Zgrabczyńska, dyrektorka ogrodu zoologicznego w Poznaniu, dodając: „ja mocno wierzę w siłę marzeń”.

Miasto Poznań, Ogród Zoologiczny w Poznaniu, ul. Kaprala Wojtka 3, 61-063 Poznań

98 1020 4027 0000 1602 1441 7713

Dopisek: CISNA I JEJ PRZYJACIELE

W przypadku przelewów międzynarodowych należy dodać Kod BIC PKO Banku Polskiego SA: BPKOPLPW.

Wpłat można dokonywać również za pośrednictwem serwisu zrzutka.pl (link tutaj).

RadioZET.pl/wp.pl/lav.it/ria.ru/