Tygrysy z poznańskiego zoo otrzymały imiona. ''Samson leży brzuszkiem do góry''

Softi, Gogh, Kan, Merida Waleczna, Aqua, Toth i Samson, to imiona, jakie tygrysom nadali pracownicy poznańskiego zoo.

Jarosław Przybylski, lekarz weterynarii z poznańskiego ogrodu zoologicznego, powiedział w sobotę, że kondycja zwierząt poprawiła się, szczególnie stan zdrowia psychicznego. - Chodzą, ruszają się w kotnikach, jest zdecydowana poprawa - wyjaśnił.

Nawet Samson, jeden z najbardziej zestresowanych, zachowuje się jak domowy kotek. Leży brzuszkiem do góry i łapkami do góry, to piękny obraz

powiedział weterynarz