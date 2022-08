Tyle osób z COVID-19 umrze tej jesieni. Upiorna prognoza naukowców z ICM UW

Najnowsza prognoza rozwoju pandemii koronawirusa w Polsce została przygotowana przez zespół ekspertów z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dra Franciszka Rakowskiego z Zespołu Modelu Epidemiologicznego.

Koronawirus w Polsce. Nawet 50 razy więcej zakażeń niż w danych MZ

Według najczarniejszego scenariusza, o którym mówi dr Franciszek Rakowski, na jesieni tego roku każdego dnia potrzebnych będzie 12-15 tys. łóżek dla pacjentów z COVID-19.

Ekspert zaznacza, że trudno powiedzieć, czy obecnie przechodzimy jeden ze szczytów fal pandemii, bo testowanie zostało bardzo ograniczone. – Wiele osób wykonuje testy we własnym zakresie, zapewne tylko niewielka grupa wykonuje je na zlecenie lekarzy. Być może szczyt fali nastąpi dopiero we wrześniu wraz z otwarciem szkół – wskazuje.

– Straciliśmy narzędzie, które umożliwia sprawdzenie, jaka jest obecnie rzeczywista liczba zakażeń – podkreśla dr Rakowski. – Potwierdzona liczba zakażeń w ostatnich miesiącach nie oddaje stanu rzeczywistego. Z naszych szacunków wynika, że zakażeń może być od 20 do 50 razy więcej w stosunków do oficjalnych ministerialnych danych – dodaje.

Prognoza: COVID-19 zabije tej jesieni 6-10 tys. osób

– Zeszłej jesieni wariant Delta przyczynił się do śmierci ok. 40-45 tys. osób. W tej chwili szacujemy, że będzie to 6-10 tys. w trakcie całej jesieni – mówi dr Rakowski. W modelu ICM brane jest pod uwagę m.in. tempo zanikami odporności na infekcje.

– To tempo jest bardzo szybkie. Jednak osoby zaszczepione przejdą chorobę lżej i unikną hospitalizacji – podkreśla. Z szacunków ICM UW wynika też, że ok. 50 procent osób narażonych na infekcję nie zachoruje.

RadioZET.pl/PAP