Tyle wypłacą rodzicom. Nowe świadczenie "jest podobne do rządowego 500+"

Samorząd Wadowic wypłaci jeszcze w tym roku rodzicom dzieci ze szkół podstawowych w mieście jednorazowe świadczenie. Do zainkasowania jest 500 zł na cele edukacyjne.

- Świadczenie może otrzymać 3245 uczniów. Gmina przeznaczyła na ten cel ponad 1,62 mln zł. […] Zgodę wyraziła już rada miejska. Szacujemy, że uda nam się wypłacić pieniądze do końca listopada, a najdalej do końca roku – poinformowała Małgorzata Targosz-Storch z tamtejszego magistratu.

Świadczenie ma przysługiwać dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych. - Jest ono na zajęcia pozalekcyjne. Czy to będą, przykładowo, lekcje języka obcego, tańca, śpiewu, zajęcia sportowe, gimnastyka korekcyjna, korepetycje - o tym zdecydują rodzice – wyjaśniła rzecznik.

Świadczenie przysługuje jednemu z rodziców dziecka, który jako pierwszy złożył wniosek, posiada pełne prawa rodzicielskie i mieszka w gminie Wadowice.

Żeby otrzymać świadczenie, należy do 30 listopada złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Nie obowiązuje kryterium dochodowe. - To świadczenie jest podobne do rządowego 500+. Nie będziemy weryfikowali jego wydatkowania. Każdy, kto ma dzieci, wie najlepiej, na co przeznaczyć pieniądze – dodała Targosz-Storch.

„Wadowicki Bon Edukacyjny” był jednym z elementów programu wyborczego Bartosza Kalińskiego (PiS), który wygrał w 2018 r. wybory na burmistrza.

