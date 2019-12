Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Tymoteusz Szydło w oświadczeniu przekazanym Katolickiej Agencji Informacyjnej napisał, że nie udało mu się pokonać kryzysu wiary i powołania. Syn byłej premier, a obecnie europosłanki PiS Beaty Szydło, zarzucił mediom podsycanie plotek i domysłów. Dodał, że nie jest osobą publiczną i ma prawo do prywatności.

- Co bardzo dla mnie bolesne, zainteresowanie tematem podsycały również osoby blisko związane z Kościołem, poprzez wielokrotne wracanie do domysłów na mój temat. Mam świadomość, że rozpoznawalność, której nigdy nie chciałem, jest związana z funkcjami, które pełni moja Mama - zaznaczył syn Beaty Szydło.

W tym miejscu warto przypomnieć, że rodzinie Beaty Szydło nie przeszkadzała obecność kamer TVP w kościele w ich rodzinnym Przecieszynie czy Telewizji Trwam transmitującej mszę prymicyjną księdza Tymoteusza Szydło na Jasnej Górze.

Tymoteusz Szydło przeprosił wszystkich, którzy pokładali w jego kapłaństwie nadzieję.

Z bólem przyznaję, że z czasem zacząłem tracić sens mojej posługi i coraz częściej nachodziły mnie myśli o odejściu ze stanu duchownego. Po głębszym namyśle postanowiłem jednak dać sobie jeszcze jedną szansę i poprosiłem o kilka miesięcy urlopu, by poukładać swoje życie duchowe. Uznałem, że będzie to uczciwe w stosunku do Wiernych, wobec których zawsze starałem się sprawować posługę szczerze i z przekonaniem

WYJAŚNIA TYMOTEUSZ SZYDŁO