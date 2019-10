Tymoteusz Szydło nie został ojcem. ''Autorzy fake-newsów poniosą konsekwencje''

Tymoteusz Szydło, syn Beaty Szydło nie został ojcem - poinformował we wtorek adwokat rodziny. Z kolei Mateusz Morawiecki stwierdził, że Tymoteusz Szydło i rodzina byłej premier są wykorzystywani do walki politycznej. ''Ataki na Beatę Szydło i jej najbliższych są haniebne'' - dodał.

Tymoteusz Szydło, syn byłej premier Beaty Szydło, przyjął święcenia kapłańskie dwa lata temu. Z kolei kilka miesięcy temu Tymoteusz Szydło został przeniesiony z parafii w Buczkowicach do Oświęcimia. To wtedy syn Beaty Szydło poprosił o bezterminowy urlop. W sieci zaczęło huczeć od plotek. We wtorek pełnomocnik księdza Tymoteusza Szydło, mec. Maciej Zaborowski w oświadczeniu przesłanym do Radia ZET przekazał, że Tymoteusz Szydło nie został ojcem.

Całkowicie nieprawdziwe oraz zniesławiające są pojawiające się ostatnio w przestrzeni publicznej plotki dotyczące rzekomej przyczyny urlopu księdza Tymoteusza Szydło STWIERDZIŁ mec. Maciej Zaborowski

Zapowiedział też skierowanie do sądu prywatnych aktów oskarżenia i pozwów o ochronę dóbr osobistych wobec wszystkich podmiotów dalej rozpowszechniających nieprawdziwe informacje na temat przyczyn urlopu księdza Tymoteusza Szydło.

Zaborowski dodał, że "powód urlopu ma charakter prywatny i nie będzie komentowany publicznie". Wyraził nadzieję, że zostanie to uszanowane.

Tymoteusz Szydło nie został ojcem. Morawiecki: autorzy manipulacji poniosą konsekwencje

Syn Beaty Szydło oraz europosłanka PiS mogą liczyć na wsparcie Mateusza Morawieckiego. Szef polskiego rządu napisał na Twitterze, że osoby rozpowszechniające kłamstwa o tym, że Tymoteusz Szydło został ojcem, poniosą konsekwencje.

"Ataki na Beatę Szydło i jej najbliższych są haniebne i absolutnie niedopuszczalne. Rodzina jest i pozostanie w Polsce świętością. Dlatego wykorzystywanie jej do walki politycznej budzi odrazę. Wierzę, że autorzy tych fake-newsów i manipulacji poniosą konsekwencje" - premier na Twitterze,

We wrześniu synowie Beaty Szydło, Tymoteusz i Błażej, a także synowa europosłanki PiS, wystosowali do mediów oświadczenie i za pośrednictwem swojego prawnika zaapelowali o niekomentowanie ich życia prywatnego.

