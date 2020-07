UFO w Nadarzycach? Okoliczni mieszkańcy twierdzą, że tajemnicze kręgi, jakie pojawiły się w zbożu "nie wyglądają na dzieło ludzkiej ręki", a tak, jakby zostały wyrysowane cyrklem. Właściciel pola, na którym powstały znaki, opowiedział o wszystkim dziennikarzom "Teleexpressu".

Znaki pojawiły się w zbożu w drugiej połowie lipca. Kręgi są różnej wielkości, ale układają się w symetryczny wzór. Tajemniczych znaków nie widać z drogi, ale z lotu ptaka robią duże wrażenie.

UFO w Nadarzycach? Tajemnicze kręgi w zbożu [FOTO]

Właściciel pola przekonuje, że nie wie, co zrobić. Z jednej strony zboże nadaje się już do skoszenia i nie należy z tym zwlekać. Jednak z drugiej strony informacje o tajemniczych kręgach rozeszły się już po kraju. Do miejscowości zjeżdżają liczni turyści zainteresowani historiami o kosmitach.

Kręgi w zbożu w Nadarzycach to nie pierwszy taki przypadek w Polsce i jeden z wielu na świecie. Najsłynniejsze znaki powstały w Polsce w Wylatowie (woj. kujawsko-pomorskie) i przyciągnęły miłośników historii o UFO z całego świata.

Podobnie jak w przypadku innych kręgów, historia z Nadarzyc nie została rozwiązana, a tajemnicze i imponujące znaki w zbożu po raz kolejny rodzą mnóstwo pytań.

RadioZET.pl/ Teleexpress/ Tech.wp.pl