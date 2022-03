USA chce przyspieszyć sprzedaż F-35 dla Polski. W tle oddanie MiG-ów dla Ukrainy

USA proponują Polsce przyspieszenie dostawy myśliwców F-35. Warunkiem ma być oddanie MiG-ów ukraińskiemu wojsku, które walczy z rosyjską inwazją - podała "Rzeczpospolita". We wtorek Polska zaproponowała oddać Amerykanom postsowieckie myśliwce, ale Pentagon nie zgodził się na to.

Od 14 dni Rosja kontynuuje inwazję na Ukrainę. Władze w Kijowie wzywają Zachód do ustanowienie strefy zakazów nad Ukrainą, jednak nadal nie ma takiej decyzji ze strony państw NATO.

Jak podał w środę dziennik "Rzeczpospolita", USA są gotowe dostarczyć Polsce szybciej najnowsze myśliwce F-35. Zamiast w 2024, już za rok maszyny mogłyby trafić do polskiej armii.

Polska zaoferowała MiG-i Amerykanom. Pentagon na razie odmawia

Gazeta przypomniała, że nadal nie ma porozumienia w sprawie ewentualnego przekazania Ukrainie myśliwców postsowieckim MiG. We wtorek MSZ oświadczył, że polski rząd jest skłonny oddać wszystkie MiG-i do dyspozycji USA oraz przetransportować je do amerykańskiej bazy wojskowej w niemieckim Rammstein.

Pentagon kilka godzin później oświadczył, że oddanie polskich MiG-ów do dyspozycji USA i ich start z bazy USA-NATO budzi poważne obawy dla całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. - Perspektywa myśliwców "w dyspozycji rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki" startujących z bazy USA-NATO w Niemczech, by wyleciały w kontestowaną przestrzeń powietrzną (...) budzi poważne obawy dla całego Paktu Północnoatlantyckiego. Po prostu nie jest dla nas jasne, by istniało dla tego rzeczowe uzasadnienie" - oznajmił rzecznik Departamentu Obrony USA John Kirby.

Wojna w Ukrainie. Relacja na żywo. Najnowsze informacje

RadioZET.pl/RP.pl/PAP