Na dnie jeziora Ublik Wielki na Mazurach nurkowie z giżyckiego klubu nurkowego "Płetwal" wyłowili ponad stuletnią dębową beczkę, która prawdopodobnie służyła do przewozu paliwa lub nafty. Beczka musiała zostać ponownie zatopiona, by nie ulec zniszczeniu do czasu jej konserwacji.