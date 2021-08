Czerwony Krzyż odciął się od rządowego konwoju. "Nie mamy z nim nic wspólnego"

Polski Czerwony Krzyż (PCK) odciął się od rządowego transportu humanitarnego, który skierowano na granicę z Białorusią. Miał on dotrzeć do migrantów, którzy znajdują się blisko polskiej granicy. Premier Mateusz Morawiecki w środę poinformował, że konwój nie został wpuszczony na Białoruś.

Rząd polski skierował w stronę granicy z Białorusią konwój humanitarny, który opatrzony był znakiem czerwonego krzyża. Oświadczenie w tej sprawie we wtorek wieczorem wydał PCK. "Informujemy, że transport humanitarny, przygotowany przez polski rząd, który stoi na granicy polsko – białoruskiej w Bobrownikach, nie ma nic wspólnego z Polskim Czerwonym Krzyżem. Otrzymujemy zdjęcia z mediów i informacje, że ciężarówka została oznakowana czerwonym krzyżem" - napisano na Facebooku.

Jednocześnie PCK zaapelował do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o usunięcie symbolu czerwonego krzyża z konwoju i "niewprowadzanie opinii publicznej w błąd". "Znak ten (czerwony krzyż - przyp. red.) jest chroniony prawem polskim i międzynarodowym (m.in. Konwencjami Genewskimi) i nie ma zastosowania w tej sytuacji" - napisał PCK na Facebooku.

Morawiecki o uchodźcach przy granicy z Białorusią

PCK dodał, że sam przygotowuje konwój humanitarny na Białoruś, ale otrzymał jeszcze na nie zgody od władz w Mińsku. Na granicy polsko-białoruskiej, na wysokości miejscowości Usnarz Górny po białoruskiej stronie, od kilkunastu dni koczują migranci. Z białoruskiej strony przed ewentualnym odwrotem zagradzają im drogę białoruskie służby. Przejścia na polską stronę pilnują żołnierze i funkcjonariusze straży granicznej. Polskie służby nie dopuszczają do grupy migrantów m.in. z Afganistanu organizacji pozarządowych oraz osób oferujących wsparcie dla nich.

W niedzielę polskie MSZ skierowało do strony białoruskiej notę dyplomatyczną, oferując pomoc humanitarną dla migrantów. We wtorek prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski powiedział PAP, że transport z pomocą humanitarną - na którą składają się m.in. namioty, koce, agregaty prądotwórcze - znajduje się na przejściu granicznym w Bobrownikach i czeka na zgodę na wjazd na Białoruś. Jak poinformował we wtorek MSZ, resort otrzymał kopię białoruskiej noty dyplomatycznej, z której jasno wynika, że brak jest zgody ze strony Białorusi na przekroczenie przez polski konwój humanitarny granicy polsko-białoruskiej.

Premier Mateusz Morawiecki był pytany w środę podczas konferencji prasowej w Komorowie, czy władze Białorusi odmówiły przyjęcia polskiego konwoju humanitarnego z pomocą dla migrantów. - Rzeczywiście, jest taka odmowa i ku naszemu zdumieniu jest pełna odmowa przyjęcia wsparcia ze strony polskiej dla celów humanitarnych. To są osoby, które są na terytorium Białorusi, więc Białoruś odpowiada w pełni za nie - powiedział szef rządu.

Premier podkreślił, że obcokrajowców znajdujących się na granicy zaprosiła Białoruś, i dlatego to państwo białoruskie jest za nich odpowiedzialne. - My kontynuujemy naszą politykę ochrony naszych granic, obrony przed nielegalnym przemytem ludzi - wskazał Morawiecki.

RadioZET.pl/PAP - Mateusz Mikowski