Dziewczynka cytowała słowa Czarnka o LGBT. Wolna Szkoła pokazała "lekcję nr 2"

- Nie ma wątpliwości, że cała ta ideologia LGBT wyrastająca z neomarksizmu, a ten z marksizmu, pochodzi z tego samego korzenia co niemiecki narodowy socjalizm hitlerowski, który jest odpowiedzialny za wszelkie zło II wojny światowej, zniszczenie Warszawy i zamordowanie powstańców - przekonywał w sierpniu 2020 roku na antenie Radia Maryja Przemysław Czarnek, wówczas poseł PiS, dwa miesiące później już minister edukacji i nauki.

Słowa Czarnka bez echa nie przeszły, a kilkanaście miesięcy później wybrzmiały ponownie - padają z ust uczennicy w stronę dwóch dziewczyn trzymających się za ręce.

"Ideologia LGBT" w drugim spocie Wolnej Szkoły

To "Lekcja nr 2: Ideologia LGBT wyrasta z neomarksizmu" - kolejny spot przygotowany w ramach akcji Wolna Szkoła.

Oglądaj

"Zrobiliśmy go dlatego, bo wierzymy, że szkoła w Polsce powinna być bezpieczną przestrzenią dla wszystkich, szkołą równych szans" - tłumaczą organizatorzy akcji w mediach społecznościowych i przypominają: "blisko połowa osób nieheteroseksualnych w Polsce pada ofiarą przemocy psychicznej. Aż 70 proc. młodych osób LGBT+ doświadcza przemocy, a prawie 1/3 przemocy fizycznej ma miejsce w szkole. Przemocy w szkole doświadczają często osoby o innych poglądach. Teraz sytuacja będzie tylko trudniejsza, ponieważ wszystko, co nie mieści się w pomysłach MEiN, nazywane jest »szkodliwą ideologizacją«"

Wolna Szkoła przeciwko "lex Czarnek"

Akcja Wolna Szkoła ma pokazać, jak zmieni się polska szkoła po przeforsowaniu proponowanych przez Czarnka zmian w oświacie. "Rząd chce odebrać rodzicom i samorządom lokalnym wpływ na szkoły. Poddać dyrektorów i nauczycieli bezpośredniej ministerialnej kontroli. Karać za niezależność, samodzielność i twórcze myślenie. Usuwać niewygodnych dyrektorów i obsadzać placówki posłusznymi władzy funkcjonariuszami. Wprowadzić w szkole znaną z okresu PRL atmosferę donosów, kontroli i strachu" - uważają organizatorzy akcji.

"Naszym celem jest towarzyszenie każdemu dziecku w jego rozwoju tak, by w zgodzie ze sobą realizowało swój potencjał. Staramy się wspierać dzieci i inspirować je, by mogły stawać się coraz bardziej autonomicznymi, świadomymi i empatycznymi ludźmi z rozwiniętą wrażliwością społeczną" - czytamy na stronie Wolnej Szkoły.

Pierwszy spot Wolna Szkoła pokazała tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego 2021/22. Tematem "lekcji nr 1" było hasło: "najpierw dzieci, potem kariera". Spot również opierał się na cytowanych wiernie słowach ministra edukacji (z października 2019 roku). Z ust 12-latka można było usłyszeć wówczas: "Kariera w pierwszej kolejności, a później może dziecko. Prowadzi to do tragicznych konsekwencji. Jeśli pierwsze dziecko rodzi się w wieku 30 lat, to ile można tych dzieci urodzić? To są konsekwencje tłumaczenia kobiecie, że nie musi robić tego, do czego została przez Boga powołana".

Oglądaj

RadioZET.pl