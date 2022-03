Wojna w Ukrainie zmusiła rząd od podjęcia specjalnych kroków, by zapewnić uchodźcom godny byt w Polsce. Z danych Straży Granicznej wynika, że już ponad 1,8 mln obywateli tego kraju przekroczyło polską granicę. Opublikowana w Dzienniku Ustaw specustawa zakłada, że uchodźcy zyskają dostęp do służby zdrowia czy systemu oświaty w Polsce.

W sieci pojawiły się doniesienia, że Ukraińcy mieliby być pod tym względem uprzywilejowani. Minister zdrowia Adam Niedzielski zabrał głos w tej sprawie.

Niedzielski: uchodźcy nie będą leczeni poza kolejnością

Minister zdrowia Adam Niedzielski w wywiadzie dla Faktu ucina pojawiające się spekulacje, by uchodźcy mieli mieć pierwszeństwo w dostępie do lekarzy. Decydować ma stan zdrowia, a nie narodowość.

Niedzielski dodał, że Ukraińcy są hospitalizowani w związku z urazami doznanymi w podróży. Mowa o odwodnieniu i infekcjach. - Mamy też dość liczną grupę pacjentów obciążonych chorobami przewlekłymi - to osoby, które uciekają m.in. po to, by mieć zapewnioną kontynuację leczenia, np. pacjenci onkologiczni, w tym dzieci - poinformował minister zdrowia.

Pytany o doniesienia o pierwszeństwie Ukraińców w dostępie do szpitala odparł, że „to absolutnie nieprawda, a raczej propaganda osób sprzyjających rosyjskiemu agresorowi”.

Weryfikujemy wszystkie sygnały, dzwonimy do szpitali, gdzie rzekomo miało dojść do sytuacji, że pacjent z Ukrainy był przyjęty szybciej niż obywatel Polski. Ani jeden przypadek się nie potwierdził Adam Niedzielski

- Takie informacje pojawiają się najczęściej w internecie. To manipulacje i kłamstwa – dodał Niedzielski. Jak mówił, warunkiem decydującym o przyjęciu do szpitala czy do lekarza jest stan zdrowotny pacjenta.

