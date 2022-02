Ukraińcy mieszkający w Polsce przerażeni działaniami Putina. "On jest chory"

- Kierunek by Ukrainę przyjąć do NATO jest jak najbardziej słuszny, ale na tym etapie mało realny do realizacji - ocenił w rozmowie z Radiem ZET generał Jarosław Stróżyk. Taki pomysł przedstawił na naszej antenie dzisiejszy gość, były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Idea dobra - tylko na jedność w NATO w tej sprawie raczej nie ma co liczyć - choćby sprzyjający Putinowi Orban może stanąć na przeszkodzie.

- Dla Putina rozpad Związku Radzieckiego jest największą tragedią w dziejach świata. Uważa, że dołączenie do NATO takich państw jak Polska, Węgry czy Słowacja, było wykorzystaniem słabości Rosji Jelcynowskiej - powiedział Radiu ZET ekspert prawa międzynarodowego z Uniwersytetu Łódzkiego, doktor Mateusz Piątkowski. Jak podkreśla - Putin myśli wyłącznie imperialnie.

Ukraińcy mieszkający w Polsce przerażeni decyzjami Putina

"Rosyjscy żołnierze zostaną w Białorusi na dłużej" - oceniają komentatorzy. Dodają, że w ten sposób Putin chce wymóc na NATO, by sojusz nie wspierał swojej wschodniej flanki. Kilka dni temu skończyły się wspólne białorusko-rosyjskie ćwiczenia i Putina mieli wrócić do domu. - Tak się jednak nie stało - i jak komentują teraz białoruscy urzędnicy - wojsko zostanie tam tak długo, jak będzie trzeba. To jasny sygnał dla NATO - mówi dr Michał Romańczuk z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Ostatnie ruchy Rosji zszokowały Ukraińców mieszkających w Polsce. Współprzewodniczący Gdańskiej Rady Imigrantów i Imigrantek Jurij Zabijaka powiedział Radiu ZET, że narracja Putina z wczorajszego orędzia wygląda na nagły zwrot o 180 stopni. - Prezydent Rosji poprzedził informację o uznaniu separatystycznych republik czymś w rodzaju wykładu o tym, że Ukrainę wymyślił Lenin, i że nie sprawdziła się jako państwo - komentował Zabijaka.

Przerażeni decyzjami Putina o uznaniu niepodległości dwóch separatystycznych republik w Donbasie są także Ukraińcy mieszkający we Wrocławiu, z którymi rozmawiała reporterka Radia ZET Grażyna Wiatr. - Putin, niestety, już dawno nie jest człowiekiem. On jest tylko chory. Wczoraj przez godzinę opowiadał, że Ukraina to nie jest państwo. Niestety, myślę, że wojna będzie. - Smutno. Przeżywam to, bo mam wnuka w wojsku. Bardzo mi przykro - mówili rozmówcy Grażyny Wiatr.

Kwaśniewski w Radiu ZET: nasze bezpieczeństwo pogarsza się z godziny na godzinę

- Nie możemy być bezpieczni, bo wojna, konflikt jest po sąsiedzku. Może przybrać różne formy, może zaowocować również tym, że będziemy mieli uchodźców i będziemy musieli udzielać bardzo poważne pomocy – mówił były prezydent w internetowej części programu „Gość Radia ZET”.

Zdaniem Aleksandra Kwaśniewskiego „nasze bezpieczeństwo pogarsza się z godziny na godzinę”. Dodaje oczywiście, że czynnikiem odstraszającym Rosję jest nasze członkostwo w NATO, ale gdybyśmy nie byli, to „ręka Putina bardzo szybko sięgnęłaby” po kraje bałtyckie. Gość Beaty Lubeckiej podkreślił, że opozycja i rząd powinny mówić w tej sprawie jednym głosem, ponad politycznymi podziałami. - Ukraina to nie powinien być punkt sporu. Niepodległość i bezpieczeństwo Ukrainy jest w naszym interesie. Im mniej bezpieczeństwa na Ukrainie, tym mniej bezpieczeństwa w Polsce – oceniła była głowa państwa.

