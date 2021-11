18 listopada oświatowe związki zawodowe miały się spotkać z ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem. Chodziło o kwestię zarobków nauczycieli. ZNP postawiło też ultimatum: albo minister do czwartku wycofa się ze zmian w wynagrodzeniach szkolnej kadry, albo związek rozpocznie spór z rządem. A to może grozić strajkiem jak w 2019 roku. Minister zapowiedział jednak, że spotkania w czwartek nie będzie. - Ultimatum jest aktualne - przypomina ZNP.

Zaczęło się od propozycji Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczącej wynagrodzeń nauczycieli. Konkretnie Przemysław Czarnek, minister edukacji, pod koniec września zapowiedział, że nauczyciele dostaną podwyżki nawet o tysiąc złotych brutto i krótszą ścieżkę awansu zawodowego, ale za to wyższe pensum, czyli więcej godzin przy tablicy.

Związek Nauczycielstwa Polskiego (największy w oświacie związek zrzeszający ok. 200 tys. nauczycieli) od razu skrytykował propozycje MEiN. Uznał je za „skrajnie niekorzystne dla nauczycieli” i „dewastujące system oświaty”, a potem w całości negatywnie zaopiniował projekt zmian. Jednocześnie prezes ZNP Sławomir Broniarz zaprosił do rozmów dwa mniejsze związki zawodowe: Sekcję Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych, by wspólnie wypracować stanowisko wobec propozycji MEiN.

O dziwo – bo „Solidarności” i ZNP od dłuższego czasu było ze sobą nie po drodze – udało się. 13 października oświatowe związki doszły do porozumienia i wspólnie odrzuciły ministerialny pomysł, a w zamian domagały się: powiązania wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce i przywrócenia prawa do wcześniejszych emerytur dla pedagogów. Wiele osób okrzyknęło to przełomem, biorąc pod uwagę np. kwiecień 2019 roku, kiedy to oświatowa "Solidarność" zrezygnowała ze strajku nauczycieli i podpisała porozumienie z rządem Beaty Szydło.

Przemysław Czarnek, Andrzej Duda i "Solidarność"

Kolejne rozmowy między związkami a resortem edukacji dotyczące wynagrodzeń nauczycieli niewiele wnosiły. „Wspólne stanowisko” zaczęło się sypać na początku listopada. Na spotkaniu związkowców nie pojawiła się „Solidarność”. Jej rzeczniczka tłumaczyła, że związek nie podjął decyzji w sprawie uczestnictwa w kolejnych rozmowach z przedstawicielami innych central, ale wspólne stanowisko z 13 października jest aktualne. Z kolei tydzień później Sławomir Broniarz spotkał się z Donaldem Tuskiem. Poza ogólnikami typu podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela i sprzeciw wobec Lex Czarnek nic istotnego tam nie padło, ale ewidentnie nie spodobało się to „Solidarności” i ministerstwu.

ZNP postawiło w końcu ultimatum: albo do 18 listopada minister Czarnek wycofa się ze swoich propozycji, albo ZNP 19 listopada „zwróci się do central związkowych o wspólne rozpoczęcie sporu z rządem RP”. To z kolei może oznaczać pierwszy krok do strajku. W piśmie zażądano też deklaracji ze strony premiera Mateusza Morawieckiego o powiązaniu wynagrodzeń nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce.

Tymczasem w poniedziałek 15 listopada kancelaria prezydenta w mediach społecznościowych poinformowała, że Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami ministerstwa edukacji, premierem Matuszem Morawieckim oraz związkowcami. Liczba mnoga okazała się tu jednak na wyrost, bo był tylko jeden związek oświatowa "Solidarność". Ani ZNP ani Forum-Oświata na spotkanie nie były zaproszone i nie zostały o nim wcześniej poinformowane. Zaskoczenie było tym większe, że Ryszard Proksa, przewodniczący "Solidarności" w ostatnich miesiącach krytycznie wypowiadał się o rządzie i propozycjach dotyczących wynagrodzeń nauczycieli.

"Państwa członkowskie, które akceptują dialog jedynie ze specjalnie wybranymi i przychylnymi rządowi organizacjami (…), są tak samo winne niedemokratycznych praktyk, jak rządy, które w ogóle nie angażują się w dialog ze społeczeństwem obywatelskim" – napisał Broniarz w mediach społecznościowych. Zastanawiał się też, jak 18 listopada wytłumaczy się z tego Przemysław Czarnek. Wtedy miało odbyć się od dawna już zaplanowane spotkanie ministra z trzema związkami.

Co z ultimatum ZNP?

I tu kolejne zaskoczenie, bo w poniedziałek wieczorem na antenie Polsat News Czarnek poinformował, że owszem w najbliższym czasie spotka się także z innymi związkami zawodowymi, ale „nie będzie to 18 listopada, bo wtedy jest rada zwoływana przez prezydenta”. Zapowiedział też, że najpierw ministerstwo skończy rozmowy z oświatową „Solidarnością”. Dlaczego rozmawia tylko z nią? - Bo to jedynie Solidarność podpisała porozumienie z rządem polskim wiosną 2019 roku – mówił, nawiązując do strajku szkolnego sprzed dwóch lat.

Przyznał, że do „Solidarności” należy 70 tys. nauczycieli, do dwóch pominiętych związków w sumie 210 tys. szkolnej kadry. - Ale wszystkich nauczycieli jest 680 tys., więc to nie jest większość - tłumaczył. Podczas rozmowy odniósł się też do spotkania z Broniarza z Tuskiem. - Nie mam pretensji do Donalda Tuska, bo jego kłamstwa są oczywiste, ale że pan Broniarz twierdzi, że dzisiaj jest mniej pieniędzy niż było w oświacie, (…) to mnie śmieszy – mówił.

ZNP znów zaskoczone słowami ministra zwróciło się we wtorek, 16 listopada, o „pilne przedstawienie harmonogramu dalszych prac” i zażądało jednoznacznej odpowiedzi: czy minister edukacji wywiąże się z deklaracji dotyczącej ustalenia spotkania dla trzech central związkowych z premierem Mateuszem Morawieckim i czy aktualne jest spotkanie 18 listopada?

Mimo wszystko we wtorek ZNP spotkało się też z przedstawicielami Forum Związków Zawodowych. Termin był wyznaczony od dawna po to, by ustalić wspólną strategię przed czwartkowym spotkaniem z ministrem. - Spotkały się dwa związki, „Solidarność” mimo zaproszenia nie przyszła – informuje RadioZET.pl Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka ZNP. Jednocześnie zapowiada: - Nie wycofujemy się z ultimatum, które postawiliśmy ministrowi Czarnkowi, ono jest aktualne, ale czekamy na odpowiedź lub brak odpowiedzi z ministerstwa na nasze pismo w sprawie terminu spotkania. Na odpowiedź ZNP czeka do środy, 17 listopada.

Przypomnijmy, że MEiN proponuje nauczycielom podwyżki: dla nauczyciela stażysty z 2949 zł do 4010 zł, dla nauczyciela mianowanego z 3445 zł do 4540 zł, dla nauczyciela dyplomowanego z 4046 zł do 5040 zł, ale jednocześnie zwiększenie czasu pracy przy tablicy z 18 do 22 godzin i do tego osiem godzin do dyspozycji dyrektora, rodzica, ucznia. Według związków zawodowych jest to po prostu większe wynagrodzenie za większą pracę. W dodatku, jak wyliczyły, pracę może stracić ok. 40 tys. osób, jeszcze więcej będzie miało niepełne etaty, bo zwiększy się wymiar czasu pracy.

RadioZET.pl