Upalnie i burzowo. Pogoda w piątek

Jak prognozują synoptycy, spadnie od około 10 do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry wskażą maksymalnie 32 stopnie Celsjusza ( w centralnej części Polski i na południowym zachodzie), minimalna temperatura wyniesie 27 st. C.

Uwaga: w trakcie burz, wiatr może osiągnąć 80-100 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne w piątek będą niekorzystne. Wilgotność powietrza będzie wahać się od 60 do ponad 70 procent. W całej Polsce będzie duszno, parno i upalnie.

Prognoza IMGW

Jak informuje IMGW, Wyspy Brytyjskie, Skandynawia i częściowo Europa Środkowa są w zasięgu oddziaływania niżów znad Atlantyku, z którymi związane są układy frontów atmosferycznych. Pozostała część kontynentu pozostaje w strefie słabnącego wyżu. Polska jest w słabogradientowym polu ciśnienia, z zachodu na wschód przemieszcza się słabo wyrażony, chłodny front atmosferyczny. Utrzymuje się gorąca masa powietrza zwrotnikowego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hPa i będzie wzrastać.

W piątek w kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Okresami przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie grad. Bez burz na północy. Prognozowana wysokość opadu w czasie burz do 30 mm. Temperatura maksymalna od 26 do 31-32 st., chłodniej nad morzem - od 22 do 25 st. Wiatr słaby, na północy kraju także umiarkowany, z kierunków północnych. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

Pogoda w nocy

W nocy na północy kraju zachmurzenie małe i umiarkowane; gdzieniegdzie krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 400 metrów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże z przelotnymi opadami deszczu oraz zanikającymi burzami. Temperatura minimalna od 14 do 19 st., a w rejonach podgórskich Karpat oraz miejscami na Warmii od 11 do 13 st. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich i północnych. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

Pogoda w stolicy

W piątek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Niewielka możliwość przelotnych opadów deszczu i burzy. Temperatura maksymalna 31 st. Wiatr słaby, zmienny. W nocy zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura minimalna 19 st. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich.

W sobotę w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 31 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

RadioZET.pl/PAP/TVN Meteo