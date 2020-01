Urząd twierdzi, że radzi sobie z 500+. Ale inspekcja znalazła nieprawidłowości

Państwowa Inspekcja Pracy wykryła nieprawidłowości w wydziale odpowiedzialnym za program 500 plus. Pomorski Urząd Wojewódzki nie ma sobie nic do zarzucenia i zapewnia, że działa sprawnie.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

PIP wykryła nieprawidłowości w wydziale Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, odpowiedzialnym za program 500 plus. Chodzi o Wydział Koordynacji Świadczeń, w którym między innymi pracownicy nie dostawali wolnych dni za przepracowane weekendy. Radio ZET w grudniu ujawniło list, podpisany przez jego pracowników (nie ujawniających się z nazwiska w obawie przez problemami u pracodawcy), w którym skarżą się oni na złe warunki pracy.

Urząd wojewódzki twierdzi, że wydział działa bardzo sprawnie i że jego pracownicy odcinają się od treści zawartych w liście.

List trafił między innymi na biurko wojewody pomorskiego, marszałka województwa pomorskiego, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i do Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku. Jak ustaliło Radio ZET, PIP przeprowadziła w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim kontrolę jeszcze zanim otrzymała list. Zakończono ją 10 grudnia.

Kontrola PIP wykazała nieprawidłowości

Kontrolerzy ujawnili między innymi brak ewidencjonowania pracy w godzinach nadliczbowych oraz w soboty, niedziele i święta. Dodatkowo okazało się, że pracodawca nie udzielał pracownikom Wydziału Koordynacji Świadczeń dni wolnych za przepracowanie dnia ustawowo wolnego od pracy. "W związku z ujawnionymi w toku kontroli nieprawidłowościami, inspektor pracy zastosował wobec osoby odpowiedzialnej za organizację pracy w urzędzie przewidziane przez ustawę środki prawne", czytamy w piśmie od Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku.

Kontrola wewnętrzna w urzędzie i... pozytywne wyniki ankiety

Po tym jak list opisujący sytuację w Wydziale Koordynacji Świadczeń dotarł do wojewody pomorskiego, dyrektor generalny Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zdecydował o przeprowadzeniu postępowania kontrolnego. "W jego ramach przeprowadzono między innymi ankietę według wzoru Państwowej Inspekcji Pracy, sprawdzającą relacje pracownicy-dyrekcja wydziału. Wyniki ankiety są pozytywne i nie wykazują nieprawidłowości", informuje biuro prasowe urzędu. Urząd wysłał również do Radia ZET pismo, podpisane przez 28 pracowników Wydziału Koordynacji Świadczeń. Piszą oni między innymi: "nie życzymy sobie aby ww. skarga była przedstawiana jako skarga pracowników wydziału, albowiem nie jesteśmy jej autorami i nikt nie konsultował z nami jej treści".

Zatrudnieni wiedzą swoje

Radio ZET dotarło tymczasem do dwóch osób zatrudnionych w wydziale. Potwierdzają one autentyczność zarzutów zawartych w liście. Mowa w nim była między innymi o konflikcie na linii pracownicy-dyrekcja wydziału, blokowaniu awansów czy wynoszeniu urzędowych dokumentów do domu. Zdaniem pracowników Wydziału Koordynacji Świadczeń, z którymi rozmawiał dziennikarz Radia ZET, główną przyczyną tych problemów jest zła organizacja pracy wydziału. Decyzje o przyznaniu świadczeń z programu 500+ zapadają powoli, co irytuje petentów, którzy - mając często uzasadnione pretensje - dodatkowo potęgują stres wśród pracowników.

Chcą walczyć, to muszą iść do sądu

Państwowa Inspekcja Pracy w Gdańsku list, sygnowany "pracownicy Wydziału Koordynacji Świadczeń", dostała już po sporządzeniu protokołu kontrolnego. Potwierdza jednak, że sprawy opisane w tym piśmie były zgłaszane już wcześniej przez pracowników, w trakcie kontroli inspektorów. PIP może się jednak ograniczyć tylko do kontroli zagadnień z zakresu prawa pracy.

Inne kwestie podnoszone w opisanym piśmie nie podlegają naszej właściwości rzeczowej. Właściwym do ich rozpoznania pozostaje sąd powszechny, do którego poszkodowane osoby powinny wystąpić ze stosownym roszczeniem Państwowa Inspekcja Pracy w Gdańsku

W urzędzie szczycą się efektywnością

Pomorski Urząd Wojewódzki zadania związane z koordynacją świadczeń rodzinnych przejął w styczniu 2018 roku od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Urząd wojewódzki twierdzi, że od tego czasu znacznie poprawiła się wydajność pracy przy obsłudze świadczeń 500 plus.

- Usprawniono proces wydawania rozstrzygnięć, efektywność pracy wzrosła prawie o 100 procent, zwiększono zatrudnienie z 20 do 33 pracowników, odbyli oni 18 specjalistycznych szkoleń - informowało biuro prasowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

RadioZET.pl/BC