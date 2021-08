Uchodźcy nadal koczują w Usnarzu Górnym. Jest wniosek do Strasburga przeciw Polsce

- Prawnicy reprezentujący 32 migrantów koczujących na granicy z Białorusią złożyli do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wniosek w sprawie środków tymczasowych wobec Polski - dowiaduje Radio ZET. Wniosek ma na celu zobowiązanie polskiego rządu do natychmiastowego udzielenia pomocy migrantom.

W Usnarzu Górnym na polsko-białoruskiej granicy od kilkunastu dni koczuje grupa 32 uchodźców. Do Polski nie wpuszcza ich Straż Graniczna i wojsko, a drogę powrotną blokują im białoruskie służby. Stan tych osób się pogarsza. Piszą na tablicach, że są chorzy i potrzebują lekarza, brakuje im też wody i jedzenia. Tylko taka forma komunikacji między nimi a aktywistami oraz prawnikami jest możliwa, bo polscy pogranicznicy zagłuszają uchodźców syrenami i silnikami samochodów.

Usnarz Górny. Wniosek do ETPC przeciw Polsce ws. uchodźców

Prawnicy reprezentujący uchodźców domagają się zapewnienia im opieki medycznej, wody oraz jedzenia i przewiezienia ich do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców. Ich zdaniem ta pomoc powinna być udzielona na terenie Polski. - To jest szalenie dziwna sytuacja, bulwersująca, że musimy wnioskować do Strasburga o to, żeby Polska przepuściła do tych ludzi lekarza - mówi Radiu ZET adwokat Grzegorz Kukowka.

Prawnicy powołują się przede wszystkim na Europejską Konwencję Praw Człowieka. Ich zdaniem Polska dopuszcza się nieludzkiego traktowania osób, które występują o ochronę międzynarodową. W tej chwili wnioskodawcy czekają na odpowiedź ze strony Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

RadioZET.pl