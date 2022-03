Tusk za ustawą o obronie ojczyzny. „Zrobimy wszystko, żeby ona była lepsza”

Wojna w Ukrainie przyspieszyła prace nad ustawą o obronie ojczyzny, przewidującą między innymi zwiększenie do 300 000 żołnierzy liczebności polskiego wojska. Nowe prawo może liczyć na poparcie nie tylko obozu rządzącego, lecz także opozycji. Ogłosił to Donald Tusk.

- Będziemy, oczywiście, głosować za ustawą o obronie ojczyzny, ale zrobimy wszystko, żeby ona była lepsza, niż ten niedoskonały projekt" - oświadczył szef PO. Pierwsze czytanie projektu ustawy ma nastąpić już w czwarte 3 marca.

Ustawa o obronie ojczyzny. Koalicja Obywatelska za powiększeniem wojska

Tusk poinformował, że kwestie ustawy o obronie ojczyzny poruszane były na środowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. - Ja z ulgą przyjąłem informację, że rządzący wiedzą o tym, ile i jak szybko trzeba poprawić w tej ustawie – stwierdził szef PO.

Można liczyć na opozycję w sprawach fundamentalnych, także w tej. Bardzo liczę na to, że wszyscy partnerzy będą traktowali się z elementarnym zaufaniem i że będziemy razem pracowali na rzecz najlepszych, optymalnych rozwiązań. Donald Tusk

- Ustawa o obronie Ojczyzny umożliwi wzmocnienie polskiej armii – zwiększenie liczby żołnierzy do ok. 300 tys., wzrost budżetu na obronność, a także modernizację techniczną wojska. Obecnie Wojsko Polskie liczy ok. 111,5 tys. żołnierzy zawodowych i 32 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Nowe przepisy przewidują, że polska armia docelowo zostanie zwiększona do ok. 300 tys. żołnierzy – 250 tys. żołnierzy zawodowych i 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej – poinformował rząd.

Ustawa zmienia także podział rodzajów służby wojskowej. Rezerwowa służba wojskowa będzie podzielona na aktywną i pasywną. Dokument wprowadza także dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Po zmianach powstanie: służba zawodowa (żołnierze zawodowi, podchorążowie), służba zasadnicza - dobrowolna (osoby odbywające szkolenie podstawowe i specjalistyczne) oraz obowiązkowa (w przypadku odwieszenia obowiązkowej służby zasadniczej), służba terytorialna i rezerwowa.

