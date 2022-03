Ustawa o obronie ojczyzny bez poprawek Senatu. „W piątek możliwy podpis prezydenta”

Wojna w Ukrainie przyspieszyła prace nad ustawą o obronie ojczyzny. Po jej wejściu w życie nakłady na obronność mają wzrosnąć skokowo o 50 procent już od 2023 roku, osiągając wartość 3 procent PKB. Powiększana ma zostać także polska armia.

Senacka komisja obrony, która rozpatrywała ustawę w środę, nie zaproponowała do niej żadnych poprawek. Pozwoli to na błyskawiczne przekazanie projektu z powrotem do Sejmu, skąd będzie mogła trafić do podpisania na biurko prezydenta Andrzeja Dudy.

Ustawa o obronie ojczyzny bez poprawek Senatu. Ale z zastrzeżeniami

Mimo poparcia Senatu dla ustawy o obronie ojczyzny, marszałek Grodzki podczas briefingu przed rozpoczęciem obrad poinformował, że senatorowie większości mają „dziesiątki, jak nie setki zastrzeżeń do tej ustawy".

Grodzki zastrzegł, że zaakceptowana ustawa będzie „bezwzględnie wymagać poprawienia”. Marszałek wyraził ponadto nadzieję, że „deklaracje rządu, że po uchwaleniu tej ustawy i jej uruchomieniu, będzie ona w sposób ciągły poprawiana, nie będą pustymi słowami”.

- Jeżeli by tak się miało zdarzyć, w co wierzę, że nie nastąpi, Senat znajdzie metodę, aby tę sprawę oczywiście poprawić – zastrzegł Grodzki.

Przyjęcie ustawy o obronie ojczyzny bez poprawek oznacza, że Sejm może ją błyskawicznie przekazać do prezydenta. Andrzej Duda może ją podpisać już w piątek, 18 marca.

Ustawa o obronie Ojczyzny umożliwi wzmocnienie polskiej armii – zwiększenie liczby żołnierzy do ok. 300 tys., wzrost budżetu na obronność, a także modernizację techniczną wojska. Obecnie Wojsko Polskie liczy ok. 111,5 tys. żołnierzy zawodowych i 32 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Nowe przepisy przewidują, że polska armia docelowo zostanie zwiększona do ok. 300 tys. żołnierzy – 250 tys. żołnierzy zawodowych i 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej – przekazał rząd.

MON poinformował, że ustawa zmienia także podział rodzajów służby wojskowej. Rezerwowa służba wojskowa będzie podzielona na aktywną i pasywną. Dokument wprowadza także dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Po zmianach powstanie: służba zawodowa (żołnierze zawodowi, podchorążowie), służba zasadnicza - dobrowolna (osoby odbywające szkolenie podstawowe i specjalistyczne) oraz obowiązkowa (w przypadku odwieszenia obowiązkowej służby zasadniczej), służba terytorialna i rezerwowa.

RadioZET.pl/PAP/MON

