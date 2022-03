Ustawa o obronie ojczyzny przyjęta przez Sejm. Polska znacznie wzmocni armię

Ustawa o obronie ojczyzny została przyjęta przez Sejm. Głosowanie nad nowym prawem zostało przyspieszone z powodu ataku Rosji na Ukrainę. Polskie siły zbrojne czeka rewolucja: dodatkowe fundusze mają pomóc w zakupie nowoczesnego sprzętu oraz zwiększyć liczbę żołnierzy gotowych do obrony kraju do 300 000.

Za przyjęciem ustawy głosowało 450 posłów, nikt nie był przeciw, pięciu posłów się wstrzymało.

Ustawa o obronie ojczyzny przyjęta przez Sejm. Teraz trafi do Senatu

Główne cele ustawy, która konsoliduje regulacje znajdujące się dotychczas w kilkunastu różnych ustawach, to m.in. zwiększenie budżetu na obronność, zwiększenie liczebności Wojska Polskiego, odtworzenie systemu rezerw oraz zwiększenie możliwości szkolenia żołnierzy. Zapisy mają także ułatwić służbę ochotnikom, którzy chcieliby odbyć przeszkolenie.

Posłowie zaakceptowali poprawkę, która zmienia przepis dotyczący wysokości środków przeznaczanych na zakupy w polskim przemyśle zbrojeniowym. Zamiast rozwiązania, że każdego roku udział polskiego przemysłu zbrojeniowego wynosi nie mniej niż 50 procent wszystkich wydatków na modernizację Sił Zbrojnych, zaproponowano przepis, zgodnie z którym „minister obrony narodowej planując wydatki na modernizację techniczną sił zbrojnych, uwzględnia polski przemysłowy potencjał obronny oraz wydatki na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności państwa”.

Poparcie uzyskała także poprawka, która zobowiązuje Radę Ministrów, aby w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie ustanowić Pakiet Wzmocnienia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2023-2025. Odrzucono poprawę zakładającą, że każdy dorosły obywatel ma prawo do posiadania broni. Poprawka przewidywała, że prawo to może być ograniczone jedynie wyrokiem sądu w indywidualnych przypadkach, a także poprawkę, która proponowała, aby w rocie przysięgi wojskowej nie byłoby formuły „tak mi dopomóż Bóg”, ale słowa te mogłyby być dodane.

- Uchwalenie przez Sejm ustawy o obronie ojczyzny, to świetna wiadomość dla bezpieczeństwa Polski - ocenił w piątek wieczorem minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Dodał, że liczy na szybkie procedowanie ustawy w Senacie.

- Ustawa o obronie Ojczyzny umożliwi wzmocnienie polskiej armii – zwiększenie liczby żołnierzy do ok. 300 tys., wzrost budżetu na obronność, a także modernizację techniczną wojska. Obecnie Wojsko Polskie liczy ok. 111,5 tys. żołnierzy zawodowych i 32 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Nowe przepisy przewidują, że polska armia docelowo zostanie zwiększona do ok. 300 tys. żołnierzy – 250 tys. żołnierzy zawodowych i 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej – poinformował rząd.

MON poinformował, że ustawa zmienia także podział rodzajów służby wojskowej. Rezerwowa służba wojskowa będzie podzielona na aktywną i pasywną. Dokument wprowadza także dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Po zmianach powstanie: służba zawodowa (żołnierze zawodowi, podchorążowie), służba zasadnicza - dobrowolna (osoby odbywające szkolenie podstawowe i specjalistyczne) oraz obowiązkowa (w przypadku odwieszenia obowiązkowej służby zasadniczej), służba terytorialna i rezerwowa.

RadioZET.pl/PAP