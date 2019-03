Zamkną ruch na A4. Spore utrudnienia dla kierowców

Utrudnienia na autostradzie A4 w Katowicach. W nocy ze środy na czwartek rozpocznie się demontaż przebiegającej nad autostradą estakady z kopalnianym taśmociągiem. W tym czasie zwężane będą poszczególne jezdnie, ruch będzie też dwukrotnie zamykany – na ok. 20-30 minut.

Charakterystyczna estakada łączy szyb Roździeński z zakładem przeróbczym i placem węglowym kopalni Wieczorek. Znajduje się ona między węzłami Murckowska i Mysłowice. Jak wynika z informacji Spółki Restrukturyzacji Kopalń, przypominająca obły tunel z oknami konstrukcja stała się zbędna w związku z zakończeniem wydobycia węgla przez kopalnię.

Utrudnienia na A4 w Katowicach

Proces wykonywanej przez firmę Mostostal Zabrze – GPBP rozbiórki rozpoczął się już w sobotę od stawiania roboczych podpór. Ustawiane po zewnętrznych stronach autostrady oraz na pasie zieleni między jezdniami podpory podtrzymają konstrukcję podczas jej rozcinania oraz późniejszej, stopniowej rozbiórki.

SRK podała, że w nocy ze środy na czwartek usunięta zostanie część estakady nad jezdnią prowadzącą od Katowic w stronę Krakowa, natomiast noc później – nad jezdnią w kierunku przeciwnym. Założone utrudnienia to zwężenia drogi oraz, podczas samego demontażu, dwukrotne nocne zatrzymania ruchu na obu jezdniach – na ok. 20-30 minut.

Spółka, informując o utrudnieniach, odniosła się też do zgłaszanego przez lokalnych społeczników pomysłu wykorzystania estakady jako fragmentu trasy rowerowej łączącej katowickie dzielnice Giszowiec oraz Nikiszowiec. Jak zaznaczyła SRK, ze względu na stan estakady oraz ewentualne koszty wykonania łączników do dróg nie było to możliwe.

Likwidowana kopalnia Wieczorek (do 1945 r. kopalnia Giesche) jest jedną z najstarszych na Górnym Śląsku. Powstała w 1826 r., a pierwsze wzmianki o wydobyciu węgla w granicach obecnego pola górniczego kopalni pochodzą z 1788 r. W początkach XX wieku przy kopalni powstało osiedle robotnicze Nikiszowiec – tworzy je kompleks połączonych ze sobą budynków z charakterystycznej czerwonej cegły, skupionych wokół centralnego placu z neobarokowym kościołem św. Anny.

Kopalnia Wieczorek zakończyła wydobycie węgla – po ponad 190 latach działalności – w marcu ub. roku. Jej ostatni właściciel, Polska Grupa Górnicza, przekazała zakład do SRK w celu likwidacji. Spółka ta przejęła ponad 46 km podziemnych wyrobisk, trzy szyby (Pułaski, Roździeński i Giszowiec), a także blisko 450 rozmaitych obiektów na powierzchni, w tym budynki, rurociągi, torowiska, bocznice, pomosty, wiadukty i sieci ciepłownicze.

