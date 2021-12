Fala rezygnacji ze służby w CBA i ABW. Część funkcjonariuszy ma dość

Ciężki początek roku w służbach. W CBA i ABW może dojść do fali odejść funkcjonariuszy. O kadrowym eksodusie w CBA jako pierwszy napisał w mediach społecznościowych były szef agencji Paweł Wojtunik. Radiu ZET udało się nieoficjalnie potwierdzić te informacje.

Według Pawła Wojtunika z CBA chce odejść 200 funkcjonariuszy. Informatorzy Radia ZET twierdzą, że początkowo wniosków o odejście było ponad 200, ale szef CBA zaczął wydawać decyzje z dniem 31 grudnia. Część funkcjonariuszy wycofało więc swoje wnioski i planuje odejść do końca lutego. Zaważył argument ekonomiczny.

Jeżeli funkcjonariusze odejdą ze służby do końca lutego dostaną podwyżkę emerytury o wskaźnik inflacji. Odejście po nowym roku gwarantuje funkcjonariuszom także to, że nie wpadną w drugi prób podatkowy i nie będą musieli płacić wysokiego podatku od otrzymanej odprawy. Na ten moment w CBA ma być złożonych ponad 150 wniosków. Odejść chcą między innymi funkcjonariusze z pionu techniki operacyjnej.

Funkcjonariusze CBA i ABW odchodzą ze służby

Informatorzy Radia ZET podają kilka przyczyn fali odejść ze służb. Niekompetencja przełożonych, stagnacja w prowadzonych sprawach, brak decyzyjności - to główne przyczyny składania wniosków. Część funkcjonariuszy ma dość kojarzenia jako "służby PiS".

Podobnie sytuacja wygląda w ABW. Tu odejść mogą funkcjonariusze z pionów operacyjnych. W ciągu roku zatrzymano ich przyznając dodatki do pensji. Ale dodatki nie wliczają się do emerytury i pod koniec roku przestały działać motywująco. Informacjom podanym przez Wojtunika o odejściach z CBA zaprzeczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. "Wojtunik produkuje fejki, by promować insynuacje" - napisał w mediach społecznościowych Stanisław Żaryn.

CBA odpowiedziało na pytania Radia ZET: "Centralne Biuro Antykorupcyjne odnosi się wyłącznie do faktów. Biuro dowiaduje się o zamiarze odejścia ze służby w momencie złożenia przez osobę zatrudnioną stosownego wniosku".

ABW nie udzieliła odpowiedzi na pytania Radia ZET.

