Autorką petycji w sprawie usunięcia "W pustyni i w puszczy" z kanonu lektur jest Katarzyna Fiołek. Utworzyła ją po tragicznych wydarzeniach w USA, w których zginął czarnoskóry George Floyd.

Zdaniem polonistki książka, której akcja dzieje się w postniewolniczym świecie, gdzie ludzie wciąż giną z powodu koloru skóry, nie powinna być źródłem wiedzy o innych rasach i religiach.

Katarzyna Fiołek zwróciła się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o usunięcie książki z kanonu lektur. Zdaniem nauczycielki powieść przedstawia realia w sposób właściwy dla dziewiętnastego wieku, "utrwalając szkodliwe stereotypy i krzywdząco przerysowując kulturowe różnice".

Jak uważa Fiołek, uczniowie klas IV-VI nie są gotowi "na krytyczne odczytanie tekstu" i "na zetknięcie z bardzo złożoną problematyką podbojów kolonialnych". Z lektury - zdaniem polonistki - nie dowiedzą się, że "czarnoskórzy mieszkańcy kontynentu nie są głupi i bojaźliwi".

Nauczycielka pisze, że dla niej jako "polonistki i matki dzieci w wieku szkolnym" nie ma zgody na legitymizowanie kolonialnej wersji świata. Wspomina hasła protestujących po śmierci Afroamerykanina w USA „Black Lives Matter” i „I can’t breathe”. "Dla Kalego i Mei miejsce we współczesnym świecie jest już zupełnie inne niż to, które wymyślił im Sienkiewicz" - podsumowuje.

Nie boję się stwierdzić, że „W pustyni i w puszczy” to książka, mimo wszystko, rasistowska, że Afryka na jej kartach to jedynie przefiltrowana przez wyobraźnię autora wizja Afryki, która z prawdziwym kontynentem nie ma nic wspólnego. Autorzy podstawy programowej z bliżej nieznanych powodów założyli, że dzieło to będzie kształtować estetykę, gust, wrażliwość, ale zapomnieli, że czynić to będzie poprzez wiktoriański imperializm. To on dzielił świat na czytelne połowy - na cywilizowany świat białych i barbarzyński świat wszystkich pozostałych. Tyle że taki świat, Panie Ministrze, już nie istnieje