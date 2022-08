Zginęło tutaj 14 osób. Karkonoski Park Narodowy ostrzega

Wypadki przy wchodzeniu na szczyt wodospadów nie zrażają turystów przed kolejnymi próbami niebezpiecznej wspinaczki. O powstrzymanie się od brawurowych akcji apeluje Karkonoski Park Narodowy, który – ku przestrodze – przypomina tragiczne statystyki.

KPN opublikował na Facebooku apel, w którym przypomina niedawne "wyczyny" odważniejszych turystów na Wodospadzie Szklarki. "Mimo to w ostatnich dniach na próg wodospadu próbowali wchodzić nawet ludzie z dziećmi" – czytamy na stronie Parku na Facebooku.

Zginęło 14 osób. Karkonoski Park Narodowy ostrzega

"Przypominamy, że wchodzenie na czy też nad Wodospad Szklarki jest zabronione" - przypomina na Facebooku Karkonoski Park Narodowy w komunikacie. Czytamy, że do tej pory, tylko w trakcie wchodzenia na Wodospad Szklarki - drugi co do wielkości w polskich Karkonoszach - doszło do 14 śmiertelnych wypadków. Szklarki ma ponad 13 metrów wysokości, a Kamieńczyk aż 27 metrów.

