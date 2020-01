Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i Mastercard grają razem już osiem lat. Producent kart kolejny raz zachęca do wspierania Orkiestry Jurka Owsiaka. Możesz to zrobić nie wydając nawet złotówki i nie wychodząc z domu.

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywa się 12 stycznia 2020 r. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup najnowocześniejszych urządzeń do ratowania życia i zdrowia dzieci. W tym roku chodzi o sprzęt niezbędny w chirurgii ogólnej, kardiochirurgii i neurochirurgii. Będą to m.in.: lampy i stoły operacyjne, diatermie, aparaty do znieczulania, sprzęt monitorujący, urządzenia teletransmisyjne, aparaty RTG i zestawy endoskopowe.

Hasło tegorocznego finału to "Wiatr w żagle".

#MasterCardGrazWOSP. Jak wesprzeć WOŚP nie wydając pieniędzy?

Mastercard gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy już po raz ósmy. Siódmy raz z rzędu organizowana jest akcja na Twitterze z użyciem hashtagu #MastercardGrazWOŚP. Za pierwszy tweet lub retweet jednego użytkownika opublikowany w dniu Finału WOŚP na Twitterze, Mastercard przekaże 5 złotych na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Od 2014 roku poprzez akcję #MasterCardGrazWOSP do WOŚP trafił ponad milion złotych.

Jak wesprzeć WOŚP?

Sposobów aby wesprzeć tegoroczny 28. Finał WOŚP jest mnóstwo. Każdy z nas może wrzucić pieniądze do puszki, wziąć udział w jednej z internetowych aukcji, zrobić przelew, wysłać SMS lub utworzyć zbiórkę na Facebooku.

Radio ZET zachęca do licytacji Złotego Serduszka z numerem 30. Sprawdź szczegóły aukcji i dowiedz się, jaka jest AKTUALNA KWOTA. Słuchaj uważnie Radia ZET i graj razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

Po północy zostaną podane wstępne wyniki tegorocznej zbiórki. Według danych organizatora w ciągu 27. Finałów WOŚP zebrała i wydała na wsparcie polskiej medycyny sumę ponad 1,1 mld zł

