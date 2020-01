WOŚP gra nie tylko w Polsce. "Nasze żagle powiewają na całym świecie"

WOŚP to 120 000 wolontariuszy i darczyńców o wielkich sercach nie tylko w Polsce. Łącznie z Orkiestrą Jurka Owsiaka gra 1 750 sztabów na całym świecie. 12 stycznia licznik Fundacji wskazywał jeszcze przed północą ponad 100 milionów złotych. Ta kwota rośnie jednak w imponującym tempie. Już teraz mówi się, że podczas 28. finału WOŚP padnie rekord.

- Pokazaliśmy solidarność. To, co się dzieje, przechodzi wszelkie wyobrażenie – mówił podczas wieczornej konferencji prasowej Jurek Owsiak. Przypomnijmy, że hasło 28. finału to "Wiatr w żagle", a Orkiestra Jurka Owsiaka gra "dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej". A grają również sztaby w Nowej Zelandii, Tajlandii, Singapurze, Indonezji, Japonii czy Meksyku. W niektórych krajach zbiórki prowadzone są już od kilku dni.

WOŚP 2020. Tak grają za granicą

W Brukseli odbyła się w piątek licytacja, podczas której – jak informują organizatorzy - zebrano ponad 13 tys. euro. Komunikat w tej sprawie opublikowano na Facebooku. W niedzielę na brukselskie ulice i place wyszło ponad 50 wolontariuszy z puszkami WOŚP. Podczas finału akcji, jaki odbędzie się wieczorem w stolicy Belgii, na dzieci i dorosłych czeka cały szereg atrakcji. Odbędą się konkursy, quizy i koncerty - wystąpi m.in. polski zespół punkowy Farben Lehre. Zorganizowano też warsztaty krawieckie.

Na terenie Niemiec działa z kolei 12 sztabów WOŚP. Oprócz Berlina, Monachium i Frankfurtu, WOŚP gra także w Brunszwiku, Hamburgu, Karlsruhe, Muenster i w Norymberdze. W stolicy Niemiec, a także w Muenster, finałowe koncerty Światełka do Nieba odbyły się już w sobotę. Na finał WOŚP w Berlinie przyszło kilkaset osób. Niezależnie od tego w niedzielę na ulice w Berlinie i Muenster wyszli wolontariusze z puszkami. We Frankfurcie nad Menem i w Norymberdze finał zaplanowano na dwa dni.

Na terenie Wielkiej Brytanii utworzono 27 sztabów WOŚP. To więcej niż w jakimkolwiek innym kraju poza Polską i ponad jedna czwarta wszystkich zagranicznych sztabów Orkiestry. Jeśli chodzi o poszczególne części składowe Zjednoczonego Królestwa, to 21 sztabów działa w Anglii, trzy w Szkocji, dwa w Irlandii Północnej i jeden w Walii.

Na Węgrzech Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała z udziałem kilkunastu wolontariuszy w dwóch miastach: Budapeszcie i Debreczynie. W stolicy Węgier rodzice dzieci chodzących do polskich szkół przygotowali kiermasz książek i gier; dzieci mogły też uczestniczyć w warsztatach kulinarnych, ceramicznych, wykonywania masek karnawałowych czy ozdabiania pierników. W Debreczynie zorganizowano w ramach finału WOŚP w sobotę grę miejską „Bieg bo barszcz”. W programie tegorocznego finału WOŚP na Węgrzech były również występy węgierskiego zespołu Szamorodni i polonijnego zespołu Polonez.

We Francji działają dwa sztaby WOŚP - na terenie obszaru metropolitalnego Paryża oraz w Lille. W obu miastach oprócz licytacji przewidziano szereg koncertów i atrakcji, w tym dla dzieci. Na licytację w Paryżu wystawiono m.in. książkę tegorocznej noblistki Olgi Tokarczuk z jej autografem oraz jazdę samochodami terenowymi. W Paryżu finałowy koncert odbędzie się w niedzielę wieczorem. Uświetni go piosenkarka i aktorka Monika Jarosińska. Z kolei w Lille na północy kraju, gdzie znajduje się silne skupisko francuskiej Polonii, na licytacji pojawi się francuski piłkarz polskiego pochodzenia, b. reprezentant Polski - Ludovic Obraniak. Rano z placu Concorde w Paryżu wystartował bieg "WOSP Paris Run 2020". Sztab paryski obawia się, że trwający we Francji od 40 dni strajk generalny może wpłynąć na frekwencję. Mimo tych przeszkód entuzjazm towarzyszący imprezie jest ogromny. W 2019 toku w całej Francji podczas finału WOŚP zebrano łącznie 17 tys. euro. "Pobijemy ten rekord"- obiecała w rozmowie z PAP szefowa sztabu w Lille Agnieszka Mounis.

Na Półwyspie Iberyjskim Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w tym roku jedynie w Hiszpanii. Dwa sztaby działały w katalońskich miastach Barcelonie i Geronie, na północnym-wschodzie, a dwa w kastylijskim Madrycie oraz w położonym na południu Hiszpanii mieście Fuengirola. Piąty z hiszpańskich sztabów WOŚP kwestował w Palma de Mallorca - głównym mieście położonej w archipelagu Balearów wyspy Majorka.

WOŚP gra w Ameryce

Z WOŚP grają też kraje spoza Unii Europejskiej. Imprezy WOŚP organizowane są m.in. w USA i Kanadzie. W amerykańskiej Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy tradycyjnie bierze udział Polonia. W USA zorganizowano 10 sztabów, m.in. w stanie New Jersey oraz w Chicago. Wśród atrakcji - oprócz aukcji gadżetów - są liczne koncerty, występy DJ-ów i zabawy dla dzieci.

Wśród fanów dwóch kółek popularnością cieszy się licytacja wycieczki wyprawy motocyklowej amerykańską Drogą 66 z firmą America West Ride. W tegorocznym finale WOŚP można też wylicytować kolację z Mikiem Tysonem, legendarnym bokserem amerykańskiej wagi ciężkiej.

Sztaby WOŚP w Kanadzie zaczęły prowadzić zbiórkę pieniędzy już w piątek, przed polskimi sklepami, centrami kulturalnymi i kościołami. W Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej licytowano m.in. płyty podczas aukcji organizowanej przez polskie Radio IKS. Największy sztab z kilkudziesięcioma wolontariuszami działa w Toronto i miastach aglomeracji, z wolontariuszami także w stolicy kraju Ottawie, oraz w Edmonton i Calgary w prowincji Alberta. Według informacji w mediach społecznościowych, w niedzielę po południu w polskiej restauracji w Mississauga, mieście na zachód od Toronto, rozpocznie się koncert finałowy, podczas którego będzie prowadzona licytacja przedmiotów przekazanych na aukcję. Jak podali organizatorzy, w ub.r. podczas całej akcji zebrano prawie 29 tys. CAD (czyli 84,6 tys. zł) oraz dodatkowo - ponad 3 tys. złotych.

fot. materiały prasowe

WOŚP gra też w Rosji. W Moskwie, gdzie finał WOŚP odbył się po raz drugi, wśród przedmiotów licytowanych na aukcji były koszulki klubowe polskich piłkarzy grających w klubie Lokomotiw Moskwa: Grzegorza Krychowiaka i Macieja Rybusa - z ich dedykacjami i autografami. Koszulka pomocnika w rosyjskim klubie Lokomotiw Moskwa została wylicytowana za 16 tys. rubli (998 zł), a ta podarowana przez Rybusa za ok. 9000 RUR (tj. 561 PLN). W Moskwie zorganizowano także kiermasz literatury i kuchni polskiej oraz recital polskich piosenek w wykonaniu Aliny Bułyczewej, uczestniczki The Voice of Poland.

WOŚP również na Bali

Mieszkańcy Bali mogli wylicytować Złoty Medal Mistrzostw Świata Kung Fu Tomka Biluta za ponad 5 000 zł. W sumie zebrano tam 118 mln rupii, czyli niemal 30 000 zł. Z kolei na Zanzibarze pod młotek poszła książka z autografem i wierszem, stworzonym specjalnie z okazji WOŚP, autorstwa Stanisława Tyma.

WOŚP w Australii dla Australii

- Gramy w Australii, gramy dla Australii - mówił kilka dni temu Jurek Owsiak i apelował do tamtejszych sztabów, by zgromadzone tam pieniądze zostały w Australii i zostały przekazane na pomoc ofiarom pożarów. W samym kraju działają 3 sztaby WOŚP: w Perth, Melbourne i Sydney, a australijscy wolontariusze zorganizowali Światełko do Nieba ze słynnymi słonecznikami, kojarzonymi z Pol’andRock Festiwal.

RadioZET.pl/PAP