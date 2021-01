Ksiądz Kazimierz Klaban z elbląskiej parafii wspiera WOŚP. Duchowny - jak co roku - przekazał wszystkie pieniądze zebrane na tacę Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. To jednak nie wszystko. Zorganizował także licytację.

Ksiądz Kazimierz Klaban, proboszcz parafii Dobrego Pasterza w Kościele Polskokatolickim w Elblągu co roku aktywnie wspiera WOŚP. Duchowny przekazał w niedzielę wszystkie pieniądze, zebrane na tacę Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. - Niejednokrotnie korzystałem ze sprzętu, który funduje WOŚP […]. Jurek zawsze staje na wysokości zadania. Wspierał także walkę z COVID-19. Niezależnie więc na co pójdą zebrane dziś pieniądze, uważam, że warto je dać – mówił ksiądz, cytowany przez "Dziennik Elbląski".

Ksiądz przekazał wszystkie pieniądze z tacy na WOŚP

W tym roku parafia zorganizowała także licytacje na rzecz WOŚP. Podczas aukcji można było wylicytować aparat cyfrowy, przekazany przez pewną parę – miał on wartość sentymentalną, gdyż małżonkowie zrobili sobie nim pierwsze, wspólne zdjęcie. Ksiądz Klaban w zeszłym roku założył także skarbonkę, której zawartość w niedzielę została przekazana WOŚP.

O elbląskim proboszczu i jego wsparciu dla WOŚP pisaliśmy m.in. w zeszłym roku. - Będąc hospitalizowanym, samo przez się rzucało się w oczy, że są ponaklejane serduszka na sprzęt medyczny. Pomyślałem, dlaczego by nie uczestniczyć w tym. Inne kościoły dla dobra drugiego człowieka prowadzą Caritas, jadłodajnie dla ubogich, my nie uczestniczymy w tego typu akcjach, bo nie mamy swojego Caritasu, więc zdecydowałem, że w ten sposób chcę uczestniczyć w pomocy dla drugiego człowieka – mówił rok temu duchowny. Zapowiadał też, że "dopóki ja będę w tej parafii, dopóki będę proboszczem, to każdego roku, jeżeli będzie Orkiestra grała, to ja będę grał razem z nimi".

RadioZET.pl/Facebook/dziennikelblaski.pl