WOŚP z absolutnym rekordem? Jurek Owsiak ogłasza wynik 29. finału

29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami. W poniedziałek Jurek Owsiak ogłosi ostateczną kwotę, jaką na dziecięcą otolaryngologię i diagnostykę głowy udało się uzbierać podczas tegorocznego „Finału z głową”. 127 495 626 zł – taka była kwota deklarowana , tę ostateczną poznamy podczas konferencji prasowej o godz. 12:00. "Ostateczna kwota do końca pozostanie niespodzianką, jednak już od kilku tygodni wiadomo, że z pewnością będzie wyższa od deklarowanych 127 milionów złotych" - zapowiada WOŚP.

Sam Jurek Owsiak już po 29. finale WOŚP mówił, że nie nastawia się na rekord, bo to nie o rekordy tutaj chodzi. - Rekordem jest to, że gramy razem od 29 lat. Najważniejszą sprawą jest to, że byliśmy razem. Ludziom jest potrzebna solidarność, bycie ze sobą, patrzenie na siebie, że coś tworzymy. Ludzie pod każdą szerokością geograficzną chcą uciec od "focha", chcą pokazać, że takie bycie razem, jest taką szczepionką dla nich - mówił w Radiu ZET.

WOŚP 2021 - ile zebrano podczas 29. finału?

127 495 626 złotych to kwota, którą WOŚP zadeklarowała 31 stycznia, czyli w dniu Finału. - Wznieśliśmy się ponad wszystkie podziały – mało – mogliśmy tej styczniowej niedzieli choć na moment wyciszyć wszelkie spory i polskie kłótnie, aby stworzyć najpiękniejszą, grającą już od 29 lat orkiestrę na świecie. To już jest wielkie zwycięstwo i powód do ogromnej dumy dla Polaków i Rodaków, którzy w najbardziej nieprawdopodobnych zakątkach kuli ziemskiej grali z Fundacją. Czapki z głów, Moi Drodzy, wielkie dzięki! A my już jesteśmy w ogromnym wirze pracy, aby przygotować się do kolejnych, wielkich zakupów. Słońce na finale, słońce dzisiejszego dnia. Dobre anioły są z nami! - mówił Owsiak.

Przypomnijmy, ile udało się uzbierać podczas kilku poprzednich finałów WOŚP:

26. WOŚP (2018) Kwota deklarowana 81 423 542 zł, kwota ostateczna: 126 373 804,34 zł

27. WOŚP (2019) Kwota deklarowana 92 143 798 zł, kwota ostateczna : 175 938 717,56 zł

28. WOŚP (2020) Kwota deklarowana 115 362 894 zł, kwota ostateczna: 186 133 610,66 zł

Tegoroczna kwota deklarowana 127 495 626 zł jest więc rekordowa. Jaki będzie ostateczny wynik 29. finału WOŚP? Dowiemy się 29 marca w południe.

W tym roku pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla oddziałów pediatrycznych laryngologii, otolaryngologii i chorób głowy. - Trzynaście lat temu graliśmy dla laryngologii i ten sprzęt się zestarzał. System publiczny go nie wymienia. Postawiliśmy w tym roku na endoskopię - coś, co jest mniej inwazyjne. Wyposażymy kilkadziesiąt oddziałów w całej Polsce. Wiemy, co chcemy kupić - tutaj nie ma żadnej improwizacji - tłumaczył w Radiu ZET Jurek Owsiak.

