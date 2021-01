Jerzy Owsiak zapowiedział 29. finał WOŚP. "Będziemy nadawali 27 godzin na dobę"

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wystartuje już po raz 29. Hasłem tegorocznej zbiórki jest "Finał z głową". Pieniądze za licytacje będą przeznaczone po raz drugi na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

WOŚP 2021. Jurek Owsiak: Gramy razem ze Strajkiem Kobiet

29. finał WOŚP ruszy 31 stycznia, od 30 stycznia zaplanowana jest natomiast internetowa transmisja wydarzenia. - Ruszamy już w sobotę. O 21:00 rozpocznie się koncert i będziemy grać dla was przez całą noc. Później 31 stycznia ruszamy od 8:00. Będziemy nadawali 27 godzin na dobę - mówił Jurek Owsiak na konferencji prasowej.

- W tej chwili mamy już 32 mln 853 tys. 074 zł - poinformował szef WOŚP po godzinie 11. To są dane sprzed chwili, ale to się ciągle zmienia - dodał. Jak podkreślił, na walkę z koronawirusem, w tym na zakup respiratorów, maseczek i łóżek, WOŚP przeznaczyła ponad 70 mln zł.

Lider WOŚP przypomniał, że w ubiegłym roku po zakończeniu finału Orkiestra miała ponad 190 tys. aukcji na Allegro. - W tej chwili mamy ponad 230 tys., a finał jeszcze nie ruszył - mówił Jerzy Owsiak.

Szef Orkiestry podkreślił, że w tym roku WOŚP gra razem ze Strajkiem Kobiet. Nawiązał przy okazji do publikacji wyroku TK ws. aborcji. - WOŚP tworzy niezwykłe szanse dla życia. To my jesteśmy tymi, którzy kupują sprzęt dla hospicjów, dla zakładów, gdzie chore dzieci spędzają swoje życie. Nie widzę tam tych, którzy najgłośniej krzyczą o ochronie życia - zaznaczył.

Przypomnijmy, że początkowo finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był zaplanowany na 10 stycznia 2021 r. Z powodu obostrzeń związanych z pandemią jego termin przesunięto o trzy tygodnie. W tym roku na aukcjach można wylicytować m.in. klaps z filmu Wojtka Smarzowskiego, ilustrację Papcia Chmiela z Tytusem, Romkiem i A'Tomkiem czy czerwone ferrari od Radka Kotarskiego.

