Ten duchowny już kolejny rok gra z WOŚP. Ks. Klaban znów oddał wolontariuszom pieniądze z tacy

WOŚP gra już po raz trzydziesty. W tym roku ponad 120 tysięcy wolontariuszy w Polsce i wielu innych krajach zbiera pieniądze na sprzęt okulistyczny dla najmłodszych. Pomóc można także poprzez uczestnictwo w aukcjach internetowych. W zeszłym roku zebrano aż 210 813 830,10 zł - najwięcej w historii wszystkich zbiórek Orkiestry. Aktualną kwotę zebraną podczas 30. finału WOŚP podajemy w relacji na żywo na Radio ZET.pl.

Ks. Klaban z Elbląga oddał wszystko z tacy wolontariuszom WOŚP

Inicjatywę Jurka Owsiaka tradycyjnie wspierają również politycy, artyści, celebryci, a nawet duchowni. Pisaliśmy już o ks. Wojciechu Płoszku z parafii ewangelicko-augsburskiej w Ostródzie (woj. warmińsko-mazurskie). WOŚP co roku wspiera także inny kapłan z Warmii i Mazur - ks. Kazimierz Klaban.

Proboszcz parafii Kościoła Polskokatolickiego pw. Dobrego Pasterza w Elblągu każdego roku oddaje zebrane na tacę podczas mszy pieniądze wolontariuszom Orkiestry. Nie inaczej było w niedzielę, co udokumentował profil WOŚP na Facebooku.

Sam duchowny przyznał w rozmowie z TVN24, że pomysł aktywnego wsparcia tego charytatywnego przedsięwzięcia narodził się w jego głowie w 2018 roku, gdy wrócił ze szpitala. Trafił tam po swoim drugim udarze. - Serduszka ponaklejane na te sprzęty wszystkie, które tam na salach były, dały dużo do myślenia. To był chyba taki bodziec do tego, żeby coś w tym kierunku zacząć po prostu robić - opowiadał.

Ja się cieszę, bo zawsze usta mi się uśmiechają i oczy się świecą, jak człowiek widzi, bo to idzie na szczytny cel. Tym bardziej w tym roku, jeżeli chodzi o wady wzroku małych dzieci ks. Kazimierz Klaban

Kapłan podkreślił, że gdy zbiera na WOŚP, na msze przychodzi wielu ludzi, których widzi "bardzo często pierwszy raz na oczy" i że są wcale nie byle jak hojni". - Nie żałuję na to grosza. Od siebie dzisiaj chcę dać coś więcej. Ja zawsze od siebie dokładałem coś, nie chwaląc się tym absolutnie - stwierdził.

Słuchacze Radia ZET ponownie mają możliwość wylicytowania Złotego Serduszka WOŚP. Sprawdźcie, jak możecie to zrobić!

RadioZET.pl/Facebook/tvn24.pl