W styczniu przyszłego roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz 31. Kolejny finał WOŚP będzie poświęcony walce z sepsą - ogłosił w środę Jurek Owsiak. Sepsa to zespół objawów, spowodowany gwałtowną reakcją organizmu na zakażenie. Może zakończyć się niewydolnością wielu narządów, wstrząsem i śmiercią.

- Po raz pierwszy finał będzie dotyczył i małych i dużych, bo problem jest ogromny. Da się go rozwiązać, jeżeli kupimy urządzenia, które są na świecie. A tym problemem jest sepsa - powiedział na konferencji WOŚP Jurek Owsiak. Jak dodał, "bardzo szybka reakcja na pacjenta, u którego jest podejrzenie sepsy, ratuje mu życie". Szef WOŚP powiedział, że Orkiestra chce zakupić najlepszy sprzęt diagnostyczny, która ma trafić do 80. szpitali w całej Polsce.

WOŚP 2023. Jurek Owsiak powiedział, jaki będzie cel 31. finału

- Mamy też drugie hasło: "Żyj zdrowo w zdrowym świecie" - powiedział Owsiak i pokazał billboard z nowym hasłem. Widać na nim bajecznie kolorowe zwierzęta ze wszystkich stron świata. - Stworzyliśmy z działem graficznym bajkowy świat, który nam ucieka. Świat, który wymaga naszej opieki. Musimy zadbać o planetę - powiedział Owsiak.

Owsiak podkreślił, że ten bajkowy świat zniknie, jeśli "będziemy w piecach palili byle czym". Zaapelował też do Jarosława Kaczyńskiego. - A więc panie prezesie Kaczyński, proszę nie namawiać ludzi, aby palili byle czym. Proszę z całego serca, nie palcie byle czym. To ogromna trucizna, przed którą nie będziemy się potrafili ustrzec - powiedział szef WOŚP. Chodzi o słowa Jarosława Kaczyńskiego, które padły na spotkaniu z wyborcami w Nowym targu na początku września. Prezes PiS powiedział, że w związku z brakiem węgla na rynku, "trzeba w tej chwili palić wszystkim, no poza oczywiście oponami".

Owsiak zapowiedział, że w ramach akcji "Żyj zdrowo w zdrowym świecie" będą m.in. sadzone drzewa, "które są w tej chwili w całej Polsce masowo wycinane". Akcja będzie prowadzona przez cały przyszły rok. - Chcemy, żeby ta niedziela 29 stycznia była bardzo kolorowa. Miejsce ogień w sercu, nie traćcie go - zapowiedział szef WOŚP. Dodał, że Orkiestra liczy się z tym, że zbierze tym razem mniej pieniędzy ze względu na inflację, która pustoszy kieszenie Polaków.

WOŚP 2023. Orkiestra będzie zbierała na walkę z sepsą

- Sepsa to zespół objawów, który czasem prowadzi w dramatycznie szybki sposób do śmierci. Dane światowej Organizacji Zdrowia pokazują, że co piąty zgon na świecie jest z powodu sepsy. A więc jest to wielki, ogólnoświatowy killer. W Polsce dane są bardzo wyrywkowe. Tylko na oddziałach intensywnej terapii w 2012-2013 r. z powodu sepsy było hospitalizowanych 50 tys. ludzi. Umiera 50 proc. z nich. Połowa chorych na sepsę to dzieci. Sepsa to wielki zabójca - powiedział prof. Bohdan Maruszewski, kardiochirurg dziecięcy, współtwórca WOŚP.

Lekarz dodał, że podstawą walki z sepsą jest wczesne jej rozpoznanie i natychmiastowe wdrożenie leczenia. - Każda godzina jest na wagę złota, bo oznacza uratowanie czyjegoś życia. Na świecie są dostępne nowoczesne urządzenia diagnostyczne - spektrometria masowa, która skraca czas rozpoznania sepsy do kilkunastu godzin, rezonans magnetyczny zastosowany do rozpoznawania konkretnych bakterii potrafi skrócić ten czas do kilku godzin. Są też metody molekularne, które pozwalają rozpoznać bakterie w ciągu jednej godziny. To właśnie Orkiestra chce te najnowocześniejsze metody do ratowania życia wprowadzić do Polski - wyjaśnił prof. Maruszewski.

RadioZET.pl