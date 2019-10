„Wszystkie ręce na pokład”. Jurek Owsiak przedstawił nowy cel WOŚP

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 12 stycznia 2020 roku – to już pewna data. Tego dnia w całej Polsce, ale także w sztabach za granicą, będziemy zbierać pieniądze na „zapewnienie najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej”. Chodzi m.in. o zakup urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji z takich dziedzin medycyny jak chirurgia ogólna, kardiochirurgia czy neurochirurgia.

WOŚP pod hasłem „Wiatr w żagle”

Hasłem 28. finału WOŚP będzie „Wiatr w żagle”. „Wszystkie ręce na pokład! Lecimy przed siebie, łapiemy ten dobry wiatr […], żeby, tak jak podczas wszystkich naszych finałów, tęczowe piękne kolory były z razem nami. Żebyśmy po raz 28. mogli być i zbierać pieniądze na zakup sprzętu medycznego” – zapowiadał w środę na Placu Europejskim w Warszawie Jurek Owsiak.

Gramy, ponieważ szpitale proszą o sprzęt. Gdyby nie prosiły, może zbieralibyśmy na coś innego. Chcemy, żeby Polacy poczuli, że Orkiestra czuwa, żeby ten sprzęt, który też kupowaliśmy wiele lat temu, utrzymywał standard. Chcemy, aby rodzice byli spokojni, że w szpitalu ten sprzęt jest i może ratować życie. Mówił Owsiak

Szef fundacji zaapelował przy tym do rządzących. „Bardzo proszę, zadbajcie o to, by lekarze byli na miejscu, aby personel medyczny był w szpitalu” – powiedział.

Bo jeśli nie będzie tego elementu ludzkiego, to już nic nie pomoże. […] Bo jeśli ich (lekarzy – red.) nie będzie, to najnowocześniejszy sprzęt nic nie pomoże.

28. finał WOŚP w Polsce i na całym świecie

„Sztaby ruszyły” – mówił w środę Jurek Owsiak. „Gramy także w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych, Francji, Holandii, Szwecji, Chorwacji, na Cyprze, w Norwegii, po raz pierwszy w Singapurze, Australii i w Rosji. Ale to jest tylko początek. Dziś mamy 213 sztabów, które już mogą zapraszać wolontariuszy i 337, które czekają na akceptacje” – powiedział Owsiak. Już teraz, kilka miesięcy przed wielkim finałem WOŚP, do pomocy zgłosiło się ponad 20 tysięcy wolontariuszy.

Jurek Owsiak o szczegółach 28. finału WOŚP poinformował w trakcie udanej próby bicia rekordu w pierwszej pomocy, do której zgłosiło się ponad 140 tys. osób z całego kraju.

