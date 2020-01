To będzie wyjątkowy finał WOŚP. Gdańsk uczci pamięć Adamowicza

Paweł Adamowicz 13 stycznia 2019 roku powiedział: "Gdańsk jest szczodry, Gdańsk dzieli się dobrem. Gdańsk chce być miastem solidarności. To jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście kochani. Gdańsk jest najcudowniejszym miastem na świecie". Te słowa padły podczas światełka do nieba WOŚP, chwilę przed atakiem Stefana W.

I właśnie fragment ostatniej wypowiedzi Adamowicza będzie hasłem przewodnim 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku. „»Gdańsk dzieli się dobrem« to również hasło przewodnie koncertu, który odbędzie się w niedzielę 12 stycznia w pobliżu Europejskiego Centrum Solidarności" - poinformowała w piątek Olimpia Schneider z referatu prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Tego dnia o godz. 19.30 odbędzie się wyjątkowe światełko do nieba wraz ze wspomnieniem śp. prezydenta Pawła Adamowicza

- dodała Schneider.

28. finał WOŚP w Gdańsku

W Gdańsku podczas 28. finału WOŚP działać będzie 12 sztabów. Największy z nich, przy Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku, liczy 700 wolontariuszy. W całym Gdańsku kwestować zaś będzie ponad 1200 osób.

Na scenie wystąpią m.in. Voo Voo z Gośćmi, Sound’n’Grace, Organek, Audiofeels, Lipali, Pectus, Kombi oraz Varius Manx&Kasia Stankiewicz. Koncert przed ECS rozpocznie się o godz. 16 i potrwa do ok. godz. 21.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: 28. finał WOŚP - na co zbieramy w tym roku?

Z kolei w pobliżu ECS odbędą się m.in. warsztaty z udzielania pierwszej pomocy, loterie oraz wielkie gotowanie bigosu. Chętni będą też mogli sobie zmierzyć ciśnienie i poziom cukru. Będzie można również oddać krew oraz zarejestrować się w bazie Fundacji DKMS dawców szpiku kostnego.

12 stycznia na ulicach Gdańska pojawią się zabytkowe autobusy i tramwaje, na pokładzie których wolontariusze będą kwestować na rzecz WOŚP. Wszystkie przejazdy tymi pojazdami będą bezpłatne. W trasę wyruszą trzy tramwaje: 102Na, Ring i Bergmann oraz autobus Jelcz 043 zwany "Ogórkiem".

Tramwaje 102Na oraz Ring spotkać będzie można na trasie Oliwa-Siedlce (linia 28S) w godz. od 9 do 18.30. Od godz. 10 do 18.40 na trasie Oliwa-Zaspa (linia 28Z) jeździć będzie zabytkowy Bergmann. Natomiast "Ogórek" kursować będzie na trasie Oliwa-Sopot Reja (linia 28A) w godz. od 10 do 18.45. Z Sopotu pasażerowie będą mogli zabytkowym trolejbusem dojechać do Gdyni. Dodatkową atrakcją będą, w godz. od 11 do 15, przejazdy drezyną po zajezdni tramwajowej Wrzeszcz.

RadioZET.pl/PAP