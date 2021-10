WOŚP zaangażuje się w pomoc uchodźcom. W Michałowie powstanie centrum logistyczne

W Michałowie na Podlasiu rozegrała się jedna z najbardziej dramatycznych scen kryzysu humanitarnego na polsko-białoruskim pograniczu. Straż Graniczna pod koniec września wywiozła ze swojego posterunku do lasu rodziny z dziećmi, zmuszając je do powrotu na Białoruś.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy postanowiła pomóc uchodźcom w strefie stanu wyjątkowego. Fundacja Jerzego Owsiaka chce w Michałowie stworzyć centrum logistyczne. Ekipa WOŚP dokonała objazdu z burmistrzem w piątek rano samochodem terenowym. Objazd zakończył się pół godziny przed spotkaniem samorządowców, którzy w Urzędzie Miejskim w Michałowie mają dyskutować o pomocy w sytuacji kryzysu na granicy polsko-białoruskiej.

Michałowo. WOŚP utworzy centrum logistyczne w strefie stanu wyjątkowego

– WOŚP chce zrobić centrum logistyczne dla organizacji, dla stowarzyszeń, dla lekarzy, którzy pomagają w tej strefie nadgranicznej stanu wyjątkowego. Potrzebują troszeczkę terenu, niedużo. Parę lokalizacji objechaliśmy, wybiorą i za tydzień pan Owsiak przyjeżdża i dopinamy szczegóły – powiedział PAP burmistrz Nazarko.

Pytany o szczegóły, burmistrz powiedział, że będzie to baza oparta na kontenerach. – Jesteśmy samorządem maleńkim i mamy możliwości bardzo ograniczone, szczególnie osobowe, a spadało na nas tyle obowiązków, czy może bardziej zadań, z którymi nie mieliśmy do czynienia, my tutaj się poruszamy po nowej materii. Dlatego liczymy na pomoc stowarzyszeń, organizacji, bo oni mają doświadczenie przy tego rodzaju organizacji i działaniach. My tutaj udzielimy wszelkiej pomocy, która tu jest możliwa, ale liczymy też na pomoc innych samorządów, dlatego organizujemy to spotkanie – podsumował Nazarko.

Od 4 października przy ul. Fabrycznej w OSP Michałowo działa Punkt Pomocy Osobom Potrzebującym (Help Point). Tu migranci mogą się ogrzać (nad drzwiami jest napis "ogrzewalnia"), zjeść ciepły posiłek, czy zmienić ubranie. Jeśli się pojawią, powiadamiana jest Straż Graniczna. W Help Poincie dyżurują strażacy i wolontariusze, obok jest baza ekipy pogotowia ratunkowego.

Gmina Michałowo uruchomiła także dwa kolejne punkty pomocy - w Szymkach i w Jałówce, położonych bliżej granicy. Placówki w Szymkach i Jałówce czynne są od godz. 16 do północy.

RadioZET.pl/PAP - Robert Szulc/oprac. AK