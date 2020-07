Śledztwo w sprawie Krzysztofa S. toczy się od prawie dwóch lat. To wtedy do prokuratury zgłosiły się dwie kobiety, które twierdziły, że zostały skrzywdzone przez muzyka. Miały mieć wówczas mniej niż 15 lat.

Jak podaje Wirtualna Polska, liczba kobiet, których relacje obciążają S., wzrosła do sześciu. Osoby te złożyły już zeznania. Muzyk miał molestować je i gwałcić, kiedy miały po kilkanaście lat. Poszkodowane nie były wtedy pełnoletnie.

Wirtualna Polska rozmawiała z kobietą, która śpiewała w chórze, gdy miała zostać skrzywdzona przez S. Skończyła wtedy 14 lat.

To była jeszcze szkoła podstawowa. Śpiewałam w chórze. Krzysztof S. do mnie podszedł. Zapytał, jak się nazywam, gdzie mieszkam. Gdy powiedziałam, że w domu dziecka, odparł, że ma w domu starą koszulę i może mi dać. Zaczął mnie odwiedzać w domu dziecka, zabierał do swojego domu, na wyjazdy. Mam dzisiaj ponad 40 lat, a wydaje mi się, że to było wczoraj

– opowiadała wp.pl jedna z kobiet, którą miał krzywdzić S.

Poszkodowana utrzymuje, że koszmar trwał cztery lata.

Zabierał mnie do domu, robił to w samochodzie, na wyjazdach. Miał małe mieszkanie w pobliżu Sejmu, tam też to robił. Mówiłam mu, że jestem dzieckiem, a on na to: nie jesteś dzieckiem, bo miałaś trudne życie, jesteś bardziej dojrzała niż twoje koleżanki