WWF Polska ostrzega przed suszą. „W Polsce będą braki wody”

- Susza to jest coś, co będzie się zdarzało i będziemy mieli do czynienia z coraz większym terytorium, na którym będziemy mieli po prostu braki wody i to będziemy czuć – mówi Gość Radia Zet, rzeczniczka WWF Polska Katarzyna Karpa – Świderek. Dodaje, że będą nasilały się takie zjawiska pogodowe jak to w Rytlu w 2017 roku. W wyniku trąby powietrznej zginęło wtedy sześć osób.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

- Będziemy mieli do czynienia z takimi zjawiskami, że tych opadów będzie w Polsce tyle, co było, tylko ich rozłożenie się zmieni, czyli zapomnimy o takich deszczykach, a raczej będziemy mieli okres suszy, a potem gigantyczną ulewę, okres suszy, gigantyczną ulewę – mówi przedstawicielka WWF Polska.

- My jesteśmy być może tak jak ta Australia 20 lat temu. Mamy już wszystko na stole, wszystko już wiemy. I teraz od nas zależy, czy my się z tą naszą przyszłością przywitamy, uznamy, że to jest nasza przyszłość (…), czy będziemy czekać, a potem mieć pretensje do świata, że coś się złego dzieje – mówi Katarzyna Karpa - Świderek.

Rzeczniczka WWF Polska odniosła się do słów wicepremiera Australii Michaela McCormacka, który stwierdził, że pożary w Australii są "od niepamiętnych czasów", a podkreślanie roli globalnego ocieplenia czy zmian klimatycznych to są "brednie ekooszołomów".

- Teraz okazuje się, że "ekooszołomy" mają rację, a premier ma protesty i jakiś wielki znak zapytania, co z tym dalej zrobić (...), dalej nie wiemy, w jaki sposób Australia będzie prowadzić swoją politykę klimatyczną i jak będzie obniżać emisję do 2030 roku – mówi rzeczniczka WWF Polska.

W rozmowie z Łukaszem Konarskim Katarzyna Karpa – Świderek podkreśliła, że australijski rząd uprawia „klimatyczną księgowość”: - W taki sposób dobiera wskaźniki – zresztą Polska też jest w tym dobra – żeby pokazywać, że emisje spadają, mimo tego, że rosną. Wybierasz sobie taki rok, do którego jest dobrze porównać, bo w stosunku do tego roku coś się wydarzyło tak, jak chcesz. Pokazujesz, że coś robisz, natomiast generalnie to się nic nie zmienia – mówi Gość Radia Zet.

Cała rozmowa Łukasza Konarskiego z rzeczniczką WWF Polska dostępna tutaj:

RadioZET.pl