Sport, warsztaty muzyczne i teatralne. Ruszają zapisy na półkolonie dla dzieci

Wakacje 2021 rozpoczną się po zakończeniu roku szkolnego 25 czerwca. Ruszyły już zapisy na półkolonie dla dzieci i młodzieży. Organizowane są m.in. w Młodzieżowym Centrum Sportu we Wrocławiu, które w ofercie ma wiele zajęć sportowych.

- Wszystkie zajęcia sportowe, czy ukierunkowane na konkretne dyscypliny sportu, czy rywalizację między sobą w małych grupach, mają ogromne znaczenie po okresie pandemii, gdy przez dłuższy czas dzieciaki i młodzież były zmuszone do pozostania w domach – powiedział Radiu ZET Marcin Janiszewski, wychowawca z wrocławskiego Młodzieżowego Centrum Sportu.

W samym Wrocławiu półkolonie organizuje ponad 20 szkół, kilka ośrodków kultury i placówki, które prowadzą różne organizacje społeczne. Będzie z nich mogło skorzystać blisko 5 tysięcy dzieci. Zapisy są otwarte, a zajęcia współfinansuje urząd miasta.

Wakacje 2021. Ruszają zapisy na półkolonie

W niektórych miastach zapisy trwają już od tygodnia. Tak jest m.in. w Gdańsku, w którym zajęcia w ramach półkolonii zorganizuje 68 szkół podstawowych. Przygotowano dla dzieci 603 grupy, a zajęcia będą odbywały się zarówno w świetlicach, jak i na świeżym powietrzu.

- Nasze instytucje kulturalne przygotowały różne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Zachęcamy do skorzystania z gdańskiej oferty, tym bardziej że placówki były przez długi czas zamknięte. Mamy nadzieję, że to pomoże nam wrócić do normalnych relacji społecznych – powiedziała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, cytowana przez portal trójmiasto.pl.

Bydgoszcz wystartowała z zapisami we wtorek 8 czerwca. Przygotowano ofertę dla 3660 uczniów bydgoskich szkół. Jeden uczeń będzie mógł skorzystać z maksymalnie dwóch dwutygodniowych turnusów. Rodzice będą pokrywali koszty wyżywienia, ale nie będą płacili za zajęcia. - Chcemy, żeby dzieci mogły spędzić wakacje w mieście w sposób atrakcyjny i bezpieczny – powiedział Expressowi Bydgoskiemu prezydent miasta Rafał Burski.

Ofertę dla uczniów mają też teatry. W Lublinie półkolonie dla młodzieży w wieku od 12 do 17 lat zorganizuje teatr imienia Hansa Christiana Andersena. Zapisy rozpoczęły się 7 czerwca.

Teatr przygotował dla uczestników projekt „Labirynt czułości”. Będą to dwutygodniowe warsztaty teatralne, ruchowe, muzyczne i plastyczne. Wydarzenie odbywa się w ramach programu „Lato w teatrze” Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Poza lubelskim teatrem, dofinansowanie na organizację warsztatów otrzymało 41 ośrodków z całej Polski m.in. Wrocławski Teatr Lalek i Fundacja OnWater.pl.

Rekrutacja na warsztaty w Lublinie potrwa jeszcze dwa dni do 11 czerwca. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Teatru Andersa. Udział jest bezpłatny.

RadioZET.pl/trójmiasto.pl/Express Bydgoski/Polskie Radio Lublin/oprac. AK