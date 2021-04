Jeżeli pozwolimy sobie na zbyt poluzowaną majówkę, to możemy zapomnieć o szkole dla dzieci czy o wakacjach dla nas wszystkich. To jest bardzo prosty, zero-jedynkowy wybór – zagroził Andrusiewicz

Rzecznik resortu zdrowia potwierdził, że obecnie obserwujemy delikatny trend spadkowy III fali. - W ciągu ostatniego tygodnia liczba zajętych łóżek covidowych spadła o blisko 2,7 tys., czyli o 8-9 proc. - poinformował Andrusiewicz

Dodał jednocześnie, że sytuacja w szpitalach jest nadal trudna. - 69,5 proc łóżek covidowych jest nadal zajętych - poinformował

Według rzecznika MZ zbyt duże poluzowanie na majówkę może skutkować wstrzymaniem powrotu uczniów do szkół

Wakacje w tym roku możemy spędzić w domu? Według rzecznika MZ taka sytuacja jest możliwa. – Jeżeli pozwolimy sobie na zbyt poluzowaną majówkę, to możemy zapomnieć o powrocie do szkół czy o wakacjach dla nas wszystkich. To jest bardzo prosty, zero-jedynkowy wybór. Niestety w tym życiu epidemicznym jest coś za coś. Jeżeli coś chcemy mieć szybko, to musimy niestety zrezygnować z tego, co przed nami – mówił Wojciech Andrusiewicz podczas konferencji prasowej.

Rzecznik resortu zdrowia podkreślił, że pomimo widocznego zmniejszenia liczby zakażeń, sytuacja dalej nie jest dobra. - Jeżeli popatrzymy na województwa, to Śląsk jest na poziomie 80 proc. zajętych łóżek - tam już nie odbywa się relokacja pacjentów, w tej chwili nie ma takiej potrzeby - powiedział rzecznik.

Dodał, że jest także kilka województw, które notują 80-procentową zajętość respiratorów. - To obok Śląska jest województwo mazowieckie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie - wymienił.

RadioZET.pl/PAP/300Polityka