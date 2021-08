13-latek stanął w obronie matki zaatakowanej przez jej byłego partnera i śmiertelnie ugodził go nożem - donosi portal Wałbrzych dla Was. 29-letni Paweł G. był pijany i mógł użyć siły wobec kobiety. Chłopak został aresztowany. Noc spędził w Policyjnej Izbie Dziecka w Legnicy. W piątek będzie zeznawał przed Sądem Rodzinnym w Wałbrzychu.

13-latek jest podejrzany o zabójstwo byłego partnera swojej matki, 29-letniego Pawła G. Jak dowiedział się portal Wałbrzych dla Was, 12 sierpnia około godziny 20 doszło do rodzinnej awantury w jednym z mieszkań przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu. Nieoficjalnie ustalono, że 29-letni Paweł G. był nietrzeźwy i mógł użyć siły wobec byłej partnerki, która jest matką trójki dzieci. 13-letni syn kobiety stanął w jej obronie i ugodził Pawła G. nożem. Potem nastolatek wezwał służby. Na miejsce przyjechała karetka i policja, ale na pomoc mężczyźnie było już za późno. 29-latek zmarł.

Prokurator Rejonowy w Wałbrzychu Marcin Witkowski przekazał w rozmowie z reporterką Radia ZET Grażyną Wiatr, że w chwili zdarzenia w mieszkaniu była cała rodzina. - Wszyscy przebywali w środku: dwójka dorosłych, chłopiec i dwójka jego rodzeństwa - powiedział Witkowski.

Wałbrzych. 13-latek śmiertelnie ugodził nożem partnera matki

Informację o śmierci mężczyzny potwierdziła Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu. - Nie żyje mężczyzna, jego ciało zostało zabezpieczone w prosektorium. Potencjalny sprawca nie ma ukończonego 15 roku życia, co jednoznacznie wskazuje, że jedynym podmiotem właściwym do rozpoznawania sprawy jest Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, wydział IV Rodzinny i Nieletnich - powiedział portalowi Wałbrzych dla Was prokurator Witkowski. Wstępne ustalenia śledczych mówią, że Pawłowi G. zadano jedną ranę nożem w okolicę klatki piersiowej.

Śledczy zebrali na miejscu materiał dowodowy, w nocy odbyło się także przesłuchanie świadków. Nastolatek trafił do Policyjnej Izby Dziecka w Legnicy. Stamtąd policjanci przewiozą go do sądu, w którym złoży zeznania. 13-latek nie był wcześniej notowany.

Portal Wałbrzych dla Was ustalił, że 29-letni Paweł G. był kilka razy karany za przemoc wobec kobiet oraz niepłacenie alimentów. Były partner matki 13-latka jest ojcem dwójki jej młodszych dzieci. Nie mieszkali razem, ale była partnerka pozwalała mu przebywać w mieszkaniu. Prokurator Witkowski poinformował, że rodzina miała założoną niebieską kartę.

RadioZET.pl/Wałbrzych dla Was/oprac. AK