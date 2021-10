Niewiele brakowało, by na jednym z osiedli w Wałczu (woj. zachodniopomorskie) doszło do tragedii. 2-letni chłopczyk przez kilkanaście sekund sam chodził po zewnętrznym parapecie okna na trzecim piętrze bloku mieszkalnego. Sprawą zainteresowała się policja.

Do zdarzenia, o którym informuje lokalny portal "Extra Wałcz", doszło w czwartek w Wałczu (woj. zachodniopomorskie). Jeden z czytelników przesłał do redakcji film, na którym widać 2-letniego chłopczyka chodzącego samemu po zewnętrznym parapecie okna na trzecim piętrze.

Wałcz. 2-latek chodził po parapecie na 3. piętrze. Przerażające nagranie

Jak informuje serwis, był to blok mieszkalny przy al. Tysiąclecia. - To trwało kilkanaście sekund. [...] Po chwili matka tego dziecka podeszła do okna i go zabrała - relacjonował świadek incydentu w rozmowie z "Extra Wałcz".

Jak widać na poniższym nagraniu, naprawdę niewiele brakowało, aby na wałeckim osiedlu doszło do tragedii:

Policja otrzymała zgłoszenie w tej sprawie ok. godz. 11. Jak poinformowała w rozmowie z portalem asp. Beata Budzyń z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu, śledczy będą teraz prowadzić "czynności wyjaśniające".

- To była chwila nieuwagi matki tego 2-letniego chłopczyka. [...] W mieszkaniu było jeszcze jedno dziecko. Matka była trzeźwa - przekazała funkcjonariuszka.

