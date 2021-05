"Wikipedia napisze, kto nie poparł KPO. Będą się wić jak piskorze"

We wtorek po południu posłowie będą głosować w Sejmie nad przyjęciem Krajowego Planu Odbudowy. - Będą się pewnie wić jak piskorze, żeby coś wymyślić, ale my nie będziemy się z nich śmiać, nie będziemy ich palcem wytykać. Prosimy ich o to, by wspólnie zagłosować za KPO - mówił o posłach Platformy Obywatelskiej wiceminister Waldemar Buda.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda, odpowiadając na wtorkowym posiedzeniu połączonych sejmowych komisji finansów i spraw zagranicznych na pytania i zastrzeżenia posłów opozycji zapewniał, że rząd prowadzi dialog ze stroną samorządową ws KPO i uwzględnił wszystkie racjonalne uwagi. Wskazywał, że premier Mateusz Morawiecki wziął udział w posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

- Myśmy w związku z tą dobrą współpracą umówili się na to, że cały proces wdrażania KPO będziemy konsultowali z samorządami. I już zaczynamy od jutra; przez pięć lat będziemy spotykać się, dyskutować jak uruchamiać te środki, jak je wydatkować - podkreślił Buda. Powtórzył, że KPO został wysłany do Brukseli i jest już zamknięty, ale dyskusja będzie się toczyć nt wdrażania tego planu. - Mamy pełen dialog z samorządami - zapewnił Buda. Apelował, by nie używać politycznych argumentów w dyskusji o KPO.

Waldemar Buda o politykach PO: będą się pewnie wić jak piskorze

Wcześniej polityk w „Sygnałach Dnia” w Polskim Radiu odpowiadał na pytania dotyczące Krajowego Programu Odbudowy. W programie ocenił, że za projektem opowie się "grubo ponad 300, a może nawet ponad 400 polskich posłów".

– Myślę, że wielu parlamentarzystów taką analizę korzyści i strat już przeprowadziło, i myślę, że kierując się nawet interesem indywidualnym – każdy parlamentarzysta, który będzie przeciw, będzie miał ogromny problem. To się w jego historii zapisze i będzie można na Wikipedii przeczytać, że był przeciwko KPO - mówił.

Jak dodał, dziwi się, że "nie ma otrzeźwienia w Platformie Obywatelskiej". - Dziwię się, że ten upór trwa do samego końca. Dzisiaj najprawdopodobniej usłyszymy z ich ust jakąś przedziwną argumentację, która jednak pozwala za tym planem zagłosować. No będą się pewnie wić jak piskorze, żeby coś wymyślić, ale tak naprawdę my nie będziemy się z nich śmiać, nie będziemy ich palcem wytykać. Prosimy ich o to, by wspólnie zagłosować za KPO, historia później oceni – podsumował.

RadioZET.pl/PAP/Polskie Radio