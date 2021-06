Kraska: wszyscy eksperci wieszczą, że jednak będzie czwarta fala na jesieni

- Polacy zaczynają już wierzyć, że koronawirusa nie ma - mówi w Radiu ZET wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Przestrzega, że jest to błędne przekonanie i zapowiada nadejście jesienią czwartej fali zakażeń, która uderzy głównie w osoby niezaszczepione przeciw COVID-19.

Waldemar Kraska zapowiada w Radiu ZET, że rząd ma w planach otwarcie punktów szczepień przeciw COVID-19 przy imprezach masowych. Wiceminister zdrowia wyraził zaniepokojenie spadającym zainteresowaniem szczepieniami.

Kraska: Na jesieni będzie czwarta fala, która dotknie niezaszczepionych

- My już nie wierzymy, że epidemia może wrócić, a niestety wszyscy eksperci, z którymi się kontaktujemy wieszczą to, że jednak na jesieni właśnie z tej grupy osób, które są niezaszczepione, będzie rekrutowała się nowa, kolejna fala – mówi wiceminister zdrowia. Waldemar Kraska ma nadzieję, że nie będzie tak duża, jak ostatnia. – To zależy od tego, ile osób w wakacje się zaszczepi – dodaje wiceszef resortu zdrowia.

Pytany o punkty szczepień w kurortach wakacyjnych, odpowiada: - Na pewno takie punkty szczepień będą działały podczas imprez masowych, gdzie jest bardzo dużo ludzi. Być może trzeba będzie wprowadzać różne zachęty. Musimy się kierować zdrowym rozsądkiem.

Gość Radia ZET dopytywany o luzowanie obostrzeń odpowiada, że wiele zależeć będzie od tego, ile będzie zakażeń po minionym, długim weekendzie.

RadioZET.pl