Czwarta fala koronawirusa jest widoczna w dobowych raportach resortu zdrowia o nowych zarażeniach wirusem SARS-CoV-2. Jak podkreślają eksperci, większość z nowych chorych na Covid-19 to osoby niezaszczepione.

- Codziennie wzrasta liczba osób (z COVID-19 - przyp. red.), które trafiają do szpitali. Z danych, które zostaną opublikowane jutro, wynika, że przybyło 145 pacjentów - mówił w Popołudniowym Gościu Radiu ZET wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W rozmowie z Joanną Komolką alarmował: - Dawno nie mieliśmy takiego wzrostu dobowego zajętych łóżek przez nowych pacjentów.

Waldemar Kraska o czwartej fali zakażeń. Rząd szykuje szpitale

Jak podkreślił, na ten moment działa 12 szpitali tymczasowych, ale w najbliższym czasie mogą zostać uruchomione szpitale covidowe w Radomiu i Siedlcach. Wiceszef Ministerstwa Zdrowia przyznał, że ostatniej doby 15 osób trafiło na oddziały intensywnej terapii. - Prawie w 100 procentach są to osoby niezaszczepione. To jest kolejny argument do przyjmowania szczepień. Chodzi tu głównie o województwa podlaskie, podkarpackie i lubelskie. W tych regionach mamy już ponad 40 procent zajętych łóżek - podkreślił Waldemar Kraska w Radiu ZET.

- Cały czas uruchamiane są kolejne szpitale tymczasowe. Na ten moment działa dwanaście, pozostałe są pasywne, czyli posiadają wyposażenie, ale nie ma w nich kadry medycznej. Szpital Południowy (w Warszawie - przyp. red.) zaczyna wypełniać się pacjentami. Musimy mieć pewien bufor bezpieczeństwa. Do uruchomienia zostały przygotowane szpitale w Radomiu i Siedlcach - zaznaczył gość Radia ZET.

Waldemar Kraska przyznał, że liczba chorych w szpitalach wzrasta znacznie gwałtowniej, niż prognozowało to Ministerstwo Zdrowia. - Prognozowaliśmy około 1300 pacjentów w szpitalach, a na ten moment mamy już ponad 1500 osób. Trend wzrasta dosyć szybko i to jest niepokojące. Jednak na połowę października prognozujemy 3000 pacjentów w szpitalach - podsumował wiceminister zdrowia.

RadioZET.pl