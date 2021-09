Czwarta fala koronawirusa powoduje coraz więcej zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Pod koniec ubiegłego tygodnia notowano 700-800 nowych przypadków na dobę. Ministerstwo Zdrowia nie wyklucza wprowadzenia obostrzeń regionalnych, o czym mówił w poniedziałek szef resortu Adam Niedzielski.

Rząd ma w planie wprowadzać obostrzenia m.in. dotyczące zgromadzeń publicznych w powiatach, gdzie odsetki osób niezaszczepionych i nowych zakażeń koronawirusem są najwyższe. O ewentualnych restrykcjach w popołudniowym Gościu Radia ZET mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Maseczki ochronne na świeżym powietrzu. Waldemar Kraska komentuje

Na pytanie Joanny Komolki o powrót do obowiązku noszenia maseczek na otwartej przestrzeni, Kraska odpowiedział: - Jeżeli dużo będzie zakażeń. Po chwili dodał: - Zdania epidemiologów są podzielone. Niektórzy uważają, że to jest bez sensu, (inni) że powinniśmy to robić. Tak kiedyś było, że te maseczki w przestrzeni publicznej też były używane. Być może też tak będzie.

Maseczek ochronnych nie trzeba nosić w przestrzeni publicznej od 15 maja br. Wcześniej taki obowiązek był utrzymywany w związku z dużą liczbą nowych zakażeń koronawirusem podczas trzeciej fali pandemii. Nadal należy ich używać w przestrzeniach zamkniętych, jak pociągi, kościoły czy galerie handlowe. Resort zdrowia rekomenduje używanie tylko jednorazowych maseczek ochronnych.

